Rige un alerta por riesgo extremo de incendios forestales y tormentas en la provincia

Desde la secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad, a partir de los reportes generados desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y desde el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHC), se informa que rige para el territorio provincial alerta por riesgo extremo de incendios forestales, ráfagas de viento, y alerta meteorológica por tormentas.
Se prevé para este jueves el desarrollo de ráfagas de viento de regulares a fuertes, desde el sector norte / noroeste (75 – 90 km/h). Las condiciones ventosas, las altas temperaturas, y bajos niveles de humedad relativa elevan el riesgo por incendio forestal al nivel de EXTREMO.
Además, para la tarde/noche de este jueves se prevé el ingreso de un frente frío desde el sur provincial, que conjugándose con las condiciones calurosas e inestables mencionadas anteriormente, favorecería el desarrollo de tormentas, algunas localmente fuertes, con ráfagas de viento que en algunos casos podrían superar los 100km/h.
Para reforzar la prevención, se solicita a la población extremar medidas como evitar actividades al aire libre en horario crítico; prever el desarrollo de fuertes ráfagas de viento; extremar medidas de prevención al volante; etc.
Ante cualquier emergencia, solicitar ayuda a las autoridades a través de los siguientes contactos:
0-800-888-38346 – CALL CENTER MINISTERIO DE SEGURIDAD (CON GUARDIA 24 HS)
100 – BOMBEROS VOLUNTARIOS (CUARTELES)
911 – POLICÍA DE CÓRDOBA
