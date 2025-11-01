Imputan a tres policias en Cruz del Eje por apremios y lesiones a un menor

La Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo de Sabrina Ardiles, imputó a tres policías por los supuestos delitos de apremios ilegales en concurso ideal con lesiones leves calificadas y robo contra un menor de 13 años. El hecho ocurrió el 25 de octubre en Cruz del Eje, cuando de manera injustificada los funcionarios policiales (que dependen del ETER con base en Deán Funes) procedieron al control del menor
Dede las constancias incorporadas a la causa surge que el menor fue interceptado por un móvil policial y los efectivos procedieron a su control reduciendo al niño mediante el uso de fuerza física y expresiones humillantes, resultando con lesiones en el cuello y en la muñeca izquierda, conforme el certificado médico.
De acuerdo a la investigación el accionar desplegado por los policías excedió los límites de un procedimiento legítimo y supuso un uso de la fuerza injustificado y desproporcionado.
Según testigos el chico detenido habia estado con amigos y habría peleado con uno previamente, pero, segun las mismas fuentes, ese conflicto había terminado y se dirigia en bicicleta a su casa cuando fue interceptado por el movil. Un elemento relevante es que no quedo registro policial del control y nunca le pidieron sus datos. La denuncia fue presentada por la madre del menor que fue alertada por un amigo de su hijo.
Dede las constancias incorporadas a la causa surge que el menor fue interceptado por un móvil policial y los efectivos procedieron a su control reduciendo al niño mediante el uso de fuerza física y expresiones humillantes, resultando con lesiones en el cuello y en la muñeca izquierda, conforme el certificado médico.
De acuerdo a la investigación el accionar desplegado por los policías excedió los límites de un procedimiento legítimo y supuso un uso de la fuerza injustificado y desproporcionado.
Según testigos el chico detenido habia estado con amigos y habría peleado con uno previamente, pero, segun las mismas fuentes, ese conflicto había terminado y se dirigia en bicicleta a su casa cuando fue interceptado por el movil. Un elemento relevante es que no quedo registro policial del control y nunca le pidieron sus datos. La denuncia fue presentada por la madre del menor que fue alertada por un amigo de su hijo.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario