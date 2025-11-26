Helicóptero sanitario evacuó a una mujer herida en una zona crítica del Champaquí

Un operativo aéreo de emergencia se desplegó este domingo en el Cerro Champaquí para asistir a una turista de 66 años que resultó herida en una zona de difícil acceso.
La mujer participaba de una excursión cuando sufrió una lesión en una de sus rodillas que le impidió continuar a pie.
Tras recibir asistencia inicial, comenzó a ser descendida en caballo hacia Villa Alpina.
Sin embargo, durante ese trayecto el animal se desestabilizó y la arrojó al suelo, provocándole nuevos traumatismos, especialmente en el hombro y el tórax.
Ante la complejidad del cuadro y del terreno, el médico que la asistía, Adrián Montero, solicitó de inmediato apoyo aéreo.
La Dirección Provincial de Aeronáutica activó el protocolo de rescate y envió un helicóptero Airbus B3 especialmente preparado para operaciones en montaña.
La aeronave llegó hasta la zona del puesto Escalante, un sector con pendientes pronunciadas y espacio reducido para maniobras.
Allí, los equipos aeroevacuadores estabilizaron a la paciente y organizaron su traslado aéreo.
La mujer fue derivada al Nuevo Hospital Provincial Brigadier General Juan Bautista Bustos, en Río Tercero, que cuenta con helipuerto propio y es el centro de referencia regional para emergencias.
Arribó minutos antes de las 15 y, según informaron los equipos de salud, se encuentra estable, fuera de peligro y bajo estudios complementarios.
El operativo fue coordinado por la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA), la Dirección de Emergencia Sanitaria y Derivación de Pacientes, el Ministerio de Salud, Defensa Civil y personal de apoyo en tierra, integrando a pilotos, médicos aeroevacuadores, mecánicos y equipos logísticos.
El sistema de emergencias aéreas de Córdoba permanece activo las 24 horas, los 365 días del año, permitiendo responder con rapidez en zonas rurales, serranas o de difícil acceso.
