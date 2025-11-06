El Festival Santo Noise transforma el Museo Caraffa en un laboratorio audiovisual durante la Noche de los Museos

El emblemático museo cordobés será el escenario del Festival Santo Noise 19, un encuentro internacional de arte sonoro y audiovisual que celebra su 19ª edición en el marco de la Noche de los Museos. Artistas locales e internacionales, visuales en vivo y propuestas con inteligencia artificial integran una programación que fusiona arte, tecnología y experimentación.
El Festival Santo Noise vuelve a escena con su edición número 19, este viernes 7 de noviembre en el marco de la Noche de los Museos 2025, presentando una velada de performances audiovisuales, arte sonoro e inteligencia artificial en el Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411, Córdoba). La entrada será libre y gratuita, de 20:00 a 01:00 hs, invitando al público a una experiencia inmersiva entre lo sonoro y lo visual.
Creado en 2009 por el artista y curador Jorge Castro, Santo Noise se ha consolidado como uno de los festivales pioneros en la experimentación sonora y audiovisual del país, con proyección internacional. A lo largo de más de 16 años ininterrumpidos, ha reunido a artistas, investigadores y curadores de Argentina, Latinoamérica y Europa, generando un espacio de creación colectiva y pensamiento contemporáneo en torno al sonido y los medios digitales.
En esta nueva edición, el Museo Caraffa se convertirá en un escenario expandido, donde las performances en vivo dialogarán con proyecciones generativas, visuales en tiempo real y composiciones asistidas por inteligencia artificial.La programación incluye a Invisible Repairs, Magnetic Hill, O-bri & Fernanda Álvarez (jam set), Yankel Dickermnan, Mika Martini & FakeSamo (Chile) y el cierre con DJ Santo Domingo Devia. Las visuales estarán a cargo de Martín Eschoyez, Matías Delera y Fran VJ, reconocidos artistas del entorno digital cordobés. Además, el festival contará con una selección de cortos audiovisuales de artistas plásticos cordobeses, curada por la Asociación FARO, que nuclea a galerías de arte contemporáneo de la ciudad, sumando nuevas perspectivas visuales a la programación.
Entre las novedades de este año se destacan dos iniciativas especiales:
El Primer Concurso Internacional de Música Experimental Asistida por Inteligencia Artificial, abierto a artistas de todo el mundo, que premiará obras que integren IA en la composición o interpretación sonora.
Una curaduría de mapping en el Faro del Parque Sarmiento, una instalación lumínica de gran escala que conectará arte, espacio público y tecnología visual, extendiendo la experiencia más allá del museo.
Santo Noise no es solo un festival de conciertos, es un territorio de experimentación donde el sonido se entiende como materia plástica y la tecnología como una herramienta poética. Con más de quince años de trayectoria, Santo Noise reafirma su lugar como un referente de las artes electrónicas experimentales en Argentina y Latinoamérica, proyectando desde Córdoba una red de creación que une innovación, investigación y libertad creativa.
El Festival Santo Noise 19 se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre de 2025, de 20:00 a 01:00 horas, en el Museo Emilio Caraffa (Av. Poeta Lugones 411, Córdoba).
La actividad forma parte de la programación oficial de la Noche de los Museos 2025 y contará con entrada libre y gratuita.
