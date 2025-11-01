El Festival Internacional de Jazz de Córdoba celebra 16 años con una programación de lujo

Córdoba vuelve a convertirse en epicentro del jazz con la 16º edición del Festival Internacional de Jazz, que se desarrollará del 12 al 24 de noviembre en distintos puntos de la provincia. Organizado por el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Cultura, el festival se consolida como una política pública cultural clave que promueve el acceso, la formación y el intercambio artístico.
Con más de 20 conciertos gratuitos y la participación de cerca de 200 músicos nacionales e internacionales, el encuentro reafirma el compromiso del Estado provincial con la democratización de la cultura y el fortalecimiento de la escena artística local.
Durante 13 días, el público podrá disfrutar de una programación diversa que incluye presentaciones en nueve escenarios, distribuidos en distintas localidades y espacios culturales. Cada actividad tendrá acceso libre y gratuito, fortaleciendo una política cultural sostenida que acerca el arte a toda la comunidad.
El Festival Internacional de Jazz de Córdoba es mucho más que una grilla de espectáculos, es un espacio de encuentro, aprendizaje y circulación de proyectos que integra a la provincia en el circuito jazzístico nacional e internacional.
Panorama artístico y escenarios
La programación reúne más de 20 propuestas artísticas cordobesas, junto a destacados artistas nacionales y más de 10 agrupaciones internacionales provenientes de Chile, Perú, Brasil, Italia, Israel, Francia y Polonia.
El Festival propone un espacio de intercambio e interacción artística, donde músicos emergentes dialogan con figuras consagradas del jazz internacional, enriqueciendo así la escena local.
Artistas internacionales, nacionales y locales
Este año, contará con la presencia de cinco saxofonistas de nivel superlativo, dos pianistas internacionales y conjuntos únicos que visitan nuestro país por primera vez:
• Javier Girotto (Italia/Córdoba): El saxofonista cordobés radicado en Italia, líder de Aires Tango, regresa a su tierra natal al frente de su histórico proyecto.
• Adam Pierończyk (Polonia): Reconocido por su enfoque creativo y vanguardista, se presentará junto a destacados músicos del jazz moderno local.
• Baptiste Herbin (Francia): Virtuoso saxofonista francés que llega con su estilo demoledor, acompañado por una banda local.
• Marcelo Martins (Brasil): Saxofonista de amplia trayectoria y colaborador histórico de Djavan y Gilberto Gil, se presentará junto a músicos cordobeses.
• Combo Multicultural: Dúo liderado por Alon Farber (Israel) y Jorge Pérez-Albela (Perú), que fusiona el jazz con ritmos de diversas latitudes.
• Juliana Cortes (Brasil): Joven compositora y cantante proveniente de Curitiba.
• Acuerdo de colaboración especial con el Estado de Río de Janeiro: Se presentarán el grupo vocal BeBossa, la compositora Aline Gonçalves y la orquesta bailable Gafieira Botânica.
• Orión Lion (Chile): Pianista chileno que se presentará en formato Solo Piano.
• Del ámbito nacional, se destacan el combo tucumano de Julio Goytia y Rony López, el conjunto Noise Jazz Merlo (Buenos Aires) y el pianista Adrián Iaies, figura central del jazz argentino.
Escena cordobesa y nuevos talentos
La escena cordobesa estará representada por artistas de gran trayectoria como Horacio Burgos, Gustavo Lorenzatti, Héctor Tortosa, Germán Siman, Néstor Estorello y Daniel Corzo.
También participarán agrupaciones históricas como Swing 69, Juan Carlos Pesci y la célebre Small Jazz Band.
Además, subirán al escenario jóvenes talentos como Juan Pablo Sampaoli, Fabricio Amaya, Fernando Olmedo, y las agrupaciones Joaquín Cárdenas Trío y Milton Arias.
Completan la grilla los conjuntos estelares Misty Soul Choir, Eleva Big Band, The Jazz Fusion Sessions y Alapar, junto a las orquestas locales La Colmena Big Band, La Big y Collegium Big Band, incluyendo la participación especial de las orquestas escuela de jazz de la provincia.
Cooperación e intercambio cultural
La Agencia Córdoba Cultura ha celebrado acuerdos con el Ente Cultural de Tucumán y la Municipalidad de Alta Gracia, fortaleciendo la colaboración con festivales regionales.
Asimismo, se formalizó un acuerdo de cooperación mutua con la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Gobierno del Estado de Río de Janeiro, que permitirá el intercambio de artistas y proyectos culturales.
El Festival cuenta además con el valioso apoyo del Istituto Italiano di Cultura de Córdoba, la Embajada de Polonia en Buenos Aires, el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia y el Instituto Adam Mickiewicz.
Invitados internacionales y gestores culturales
Esta edición contará con la presencia de reconocidos directores y programadores de festivales de jazz de América y Europa:
• Adam Pierończyk (Polonia) – Director artístico de festivales en Cracovia, Sopot y Marruecos.
• Adrián Iaies (Argentina) – Exdirector del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires.
• Orion Lion (Chile) – Director del festival Chile Jazz por la Paz.
• Mariano Barchi (Argentina) – Programador del Festival de Jazz de Merlo.
• Pablo Lobos y Charly Spinelli (Córdoba) – Responsables de los festivales de Alta Gracia y La Cumbre.
Su participación refuerza el compromiso del festival con la internacionalización del jazz y la proyección global de los artistas cordobeses.
Desde su creación en 2009, el Festival Internacional de Jazz de Córdoba se ha consolidado como uno de los eventos más esperados por los melómanos y amantes del género y para quienes encuentran en la música un puente hacia la diversidad cultural y el disfrute colectivo.
Cada edición celebra el encuentro entre músicos locales e internacionales, generando un espacio de diálogo, crecimiento y visibilidad para una escena creativa y pujante que continúa expandiéndose y conquistando nuevos públicos.
