Detienen a un enfermero por lesiones contra un paciente

La Fiscalía de Instrucción Distrito Tres Turno Cuarto, detuvo e imputó a Lucas Exequiel Medina, quien se desempeña como enfermero al cuidado de pacientes, por suponerlo autor de los delitos de Lesiones Leves Calificadas y Hurto. Cabe aclarar que los hechos investigados habrían ocurrido en el marco de su labor, en donde se habrían desarrollado los hechos, resultando como víctima un paciente (quien presenta un diagnóstico de parálisis cerebral).
La medida fue efectivizada por personal de la brigada de investigaciones de la Unidad Judicial 15, quien diligenció orden judicial de allanamiento emitida por el Juzgado de Control y Faltas 8, logrando la detención del enfermero en su domicilio. Se continuará profundizando la investigación a fines de establecer con mayor precisión detalles sobre la dinámica del hecho, así como sus móviles, por lo que no se descarta que la imputación primigeniamente dada pueda variar con el avance de la causa.
