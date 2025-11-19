Cordobeses en Alerta: Detuvieron a un hombre que intentó agredir a policías en barrio San Martín

En el marco del programa Cordobeses en Alerta, personal policial llevó adelante cuatro intervenciones preventivas en distintos barrios de la ciudad.
El hecho principal se registró en barrio San Martín, en la esquina de Cerrito y José María Galán, donde durante un patrullaje preventivo los efectivos detectaron a un hombre manipulando una varilla de forma agresiva junto a un foco ígneo en la vía pública. Al proceder a identificarlo, el sujeto intentó agredir al personal, por lo que fue reducido y trasladado. En el lugar se secuestraron dos hierros y el procedimiento fue entregado en el Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas. Cabe aclarar que el foco de incendio fue controlado.
El segundo hecho ocurrió en barrio San Vicente, en la intersección de Juan Ignacio Gorriti y Junín, luego de que el sistema de videovigilancia provincial emitiera un aviso por un individuo en actitud sospechosa. Una unidad móvil acudió inmediatamente y procedió a la aprehensión del hombre, a quien se le secuestraron dos armas blancas. El procedimiento fue trasladado a la Unidad Contravencional Sur.
El tercer procedimiento se desarrolló en barrio General Pueyrredón, cuando móviles policiales identificaron a un hombre que manipulaba vehículos estacionados. Durante el control, se constató que llevaba herramientas y un cuchillo entre sus prendas, por lo que fue aprehendido por infracción al Artículo 70 del Código de Convivencia Ciudadana.
Finalmente, en barrio San Ignacio, personal policial localizó a una adulta mayor de 80 años que había sido reportada como extraviada. El operativo de búsqueda se desplegó en el sector de Quebrada de las Rosas, donde la mujer fue encontrada desorientada. Recibió control médico preventivo y fue entregada a su familiar denunciante.
Estas intervenciones refuerzan el trabajo articulado entre la Policía de Córdoba, los equipos de seguridad ciudadana y el sistema de monitoreo del programa Cordobeses en Alerta, orientado a una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de riesgo.
