Una mujer utilizaba a su sobrino menor para la venta de cocaína en Villa Carlos Paz. Tres detenidos

En una investigación llevada a cabo durante dos meses, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron dos allanamientos (un punto de venta), detuvieron a tres personas (uno menor) y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Los allanamientos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, se realizaron sobre Pasajes Potosí s/n y Pública s/n de barrio La Quinta. Los domicilios quedaban a escasos metros de un colegio (primario y secundario) y un dispensario.
En las viviendas, con destacada labor de los investigadores de la FPA, se logró la incautación de varias dosis de cocaína y marihuana, una balanza digital y elementos aparentemente de fraccionamientos de sustancias ilícitas.
Para destacar, la principal investigada comercializaba droga junto a su padre y utilizaba a su sobrino para ejercer el mismo delito. Además, tenían la modalidad de delivery en diversos barrios de la ciudad.
Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de los detenidos a sede judicial por Comercialización Agravada de Estupefacientes (a los dos mayores de edad).
