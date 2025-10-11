FPA detuvo a una pareja y secuestró drogas en Deán Funes

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a una pareja mayor de edad y secuestró estupefacientes, tras un allanamiento en la ciudad de Deán Funes.
El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en calle Bolívar al 600 de barrio Villa Moyano, donde se cerró un punto de expendio de drogas y se concretó la detención de un hombre de 28 años y una mujer de 39.
El sujeto detenido contaba con frondosos antecedentes penales, entre ellos abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, violación de domicilio en concurso real, desobediencia a una orden judicial reiterada y violación de domicilio.
Durante el registro, efectivos de la FPA secuestraron varias dosis de cocaína, dinero y diversos elementos relacionados a la causa.
Cabe destacar que los investigados realizaban la venta de estupefacientes en el domicilio allanado y también bajo la modalidad "delivery", distribuyendo las sustancias ilícitas por distintos sectores de la ciudad.
Para finalizar, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes dispuso la imputación y detención de ambos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
