Lucio V. Mansilla: Dos camioneros terminaron detenidos luego de agredir a un efectivo de Policía Caminera, cuando uno de ellos era notificado de varias infracciones.
El uniformado debió ser asistido por varias lesiones. Además, se secuestró un camión.
