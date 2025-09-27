sábado, 27 de septiembre de 2025

Lucio V. Mansilla: Dos camioneros terminaron detenidos luego de agredir a un efectivo de Policía Caminera, cuando uno de ellos era notificado de varias infracciones.

El uniformado debió ser asistido por varias lesiones. Además, se secuestró un camión.
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010

Libre de virus.www.avast.com
Publicado por en

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)