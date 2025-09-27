Deán Funes: tres personas fueron apresadas acusadas de robo calificado

Tras una minuciosa investigación, se concretó un allanamiento en la ciudad de Deán Funes, cuyo saldo fue la detención de una mujer de 43 años. Horas más tarde, dos hombres de 45 y 24 años* que se habían presentado en sede de la Unidad Judicial local, *fueron notificados de su detención en el marco de la misma causa*.
El allanamiento fue llevado a cabo en horas de la tarde por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Departamental Ischilín con el apoyo táctico de la Dir. ETER en una vivienda de la ciudad mencionada, donde además de la detención, *se logró el secuestro de una suma de dinero y un teléfono celular, elementos que serían clave para el avance de la investigación.*
La causa, caratulada como "Robo doblemente calificado por haberse cometido en poblado y en banda y mediante el uso de arma", está siendo instruida por la Fiscalía de la 9° Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal Analía Cepede.
