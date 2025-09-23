Deán Funes recibió la segunda fecha de Futuros Campeones Cordobeses

En el marco del programa Futuros Campeones Cordobeses (FCC), impulsado por la Agencia Córdoba Deportes junto a la fiscalización de la Federación Cordobesa de Box, este viernes se llevó a cabo la segunda fecha del calendario 2025 en la ciudad de Deán Funes. La velada se realizó en las instalaciones del Club Sirio Libanés, con un excelente marco de público y combates de gran nivel.
En la pelea de categoría Supermediano, el villamariense Nahuel "Caña" García (18-3-0, 16 KO) se impuso por puntos en fallo unánime (60-54) frente a Leonel Saucedo (4-11-2, 1 KO), oriundo de Villa Gobernador Gálvez. El triunfo le permite al cordobés reposicionarse dentro de la división mediano.
Por su parte, en el combate de categoría Semipesado, Franco "Pepo" Morello (4-2-1, 3 KO), de La Cumbre, derrotó por KO en el segundo asalto a Nazareno Silguero (3-5-0, 2 KO), en una contundente actuación que cerró con un golpe certero luego de haberlo derribado ya en el primer round.
Además de los combates profesionales, la velada incluyó una nutrida programación de peleas amateurs, con púgiles de diferentes puntos de la provincia:
Marcelo Gauna (Córdoba) GPP3 a Marcos Ruarte (Cruz del Eje) – Cat. H. 60 kg
Uciel Sánchez (Córdoba) EMP3 con Nicolás Herrera (Córdoba) – Cat. H. 69 kg
Dylan Merlo (Córdoba) GPP3 a Joaquín Romero (Est. Juárez Celman) – Cat. +91 kg
Xavier Maniscaldo (Córdoba) EMP3 con Lautaro Camaño (Carlos Paz) – Cat. H. 64 kg
Daniel Mayorga (Córdoba) GPP3 a Fernando Patoco (La Calera) – Cat. H. 69 kg
Máximo Lescano (Cruz del Eje) GRSC1 a Luis Aquino (Sarmiento) – Cat. H. 60 kg
Matías Charras (Córdoba) GPP3 a Thiago Francia (Carlos Paz) – Cat. H. 60 kg
La actividad es impulsada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, fiscalizada por la Federación Cordobesa de Box y promovida por Arano Box, en articulación con el municipio local. El programa busca fomentar el desarrollo del boxeo amateur en toda la provincia, promoviendo competencias federadas y visibilizando el trabajo de entrenadores y clubes.
La próxima fecha será el viernes 26 de septiembre en el Salón del Club Confraternidad de Sampacho, en el departamento Río Cuarto.
