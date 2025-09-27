Continúa el riesgo extremo de incendios y se esperan tormentas

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, informa que continúa en vigencia la alerta por riesgo extremo para incendios en la provincia de Córdoba.
A estas condiciones se suma para la tarde y noche de este viernes el ingreso de un frente de viento fuerte desde el sur provincial, lo que generará tiempo inestable con tormentas, precipitaciones y posible caída de granizo en distintos sectores.
Roberto Schreiner, Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil.
En la capital provincial, se prevé que este fenómeno se manifieste entre la medianoche y la madrugada del sábado.
De esta manera, las autoridades recomiendan a la población circular con extrema precaución. En caso de lluvias intensas, tener especial cuidado al conducir, ya que podrían formarse espejos de agua que favorecen el efecto conocido como aquaplaning.
