Programa Centro Integral de Idiomas a las aulas

El Ministerio de Educación, en colaboración con la Agencia Córdoba Joven propone el acercamiento de los jóvenes a diferentes lenguas extranjeras, favoreciendo que el mismo sea en un espacio acompañado y articulado con los contenidos y aprendizajes que día a día que se desarrollan en las aulas de las escuelas secundarias (orientada, técnica, modalidad rural y jóvenes y adultos) y de los Programa de Inclusión / Terminalidad.
El Centro Integral de Idiomas Córdoba (CIC), es un programa que lleva adelante la Agencia Córdoba Joven, para jóvenes de 16 a 35 años, ofreciendo cursos gratuitos de nivel inicial y avanzado en los idiomas: chino mandarín, francés, inglés, italiano, portugués y alemán.
Los cursos son dictados de manera virtual y asincrónica, a través de la plataforma Campus Córdoba. Dichos cursos poseen un enfoque comunicativo, en los cuales se desarrollan las habilidades de comprensión oral y escrita. Cada curso se conforma de módulos, o teleclases, con autoevaluaciones parciales y una autoevaluación integradora final.
Durante la firma del convenio, el Presidente de la Agencia Córdoba Joven manifestó: "el objetivo es expandir el Centro Integral de Idiomas a todas las aulas de la provincia de Córdoba, impulsando la formación y la capación de los jóvenes, generando más y mejores oportunidades para los jóvenes de esta provincia".
Por su parte el Ministro de Educación Dr. Horacio Ferreyra, manifestó "en el marco de este convenio que celebramos con la Agencia Córdoba Joven posibilita el abordaje de diversos idiomas vinculándolos con los que ya se desarrollan en las aulas, promoviendo un proceso de interculturalidad que se alinea con las demandas del mundo actual"
Invitamos a todas las escuelas secundarias de Córdoba a que se sumen a esta propuesta, favoreciendo el acceso a nuevos bienes culturales para los jóvenes de Córdoba.
A través de este link, podrán inscribirse las instituciones interesadas. https://docs.google.com/forms/d/1bPONVBbi3_Td-tL2aCcx_Qvs2y_KoRkbn1o-6Ji3eLY/edit
Además pueden acceder a un documento orientador https://drive.google.com/file/d/12EjgnllEEXNTWAIh4lCfFvBFVTlO09VW/view?usp=sharing
El Centro Integral de Idiomas Córdoba (CIC), es un programa que lleva adelante la Agencia Córdoba Joven, para jóvenes de 16 a 35 años, ofreciendo cursos gratuitos de nivel inicial y avanzado en los idiomas: chino mandarín, francés, inglés, italiano, portugués y alemán.
Los cursos son dictados de manera virtual y asincrónica, a través de la plataforma Campus Córdoba. Dichos cursos poseen un enfoque comunicativo, en los cuales se desarrollan las habilidades de comprensión oral y escrita. Cada curso se conforma de módulos, o teleclases, con autoevaluaciones parciales y una autoevaluación integradora final.
Durante la firma del convenio, el Presidente de la Agencia Córdoba Joven manifestó: "el objetivo es expandir el Centro Integral de Idiomas a todas las aulas de la provincia de Córdoba, impulsando la formación y la capación de los jóvenes, generando más y mejores oportunidades para los jóvenes de esta provincia".
Por su parte el Ministro de Educación Dr. Horacio Ferreyra, manifestó "en el marco de este convenio que celebramos con la Agencia Córdoba Joven posibilita el abordaje de diversos idiomas vinculándolos con los que ya se desarrollan en las aulas, promoviendo un proceso de interculturalidad que se alinea con las demandas del mundo actual"
Invitamos a todas las escuelas secundarias de Córdoba a que se sumen a esta propuesta, favoreciendo el acceso a nuevos bienes culturales para los jóvenes de Córdoba.
A través de este link, podrán inscribirse las instituciones interesadas. https://docs.google.com/forms/d/1bPONVBbi3_Td-tL2aCcx_Qvs2y_KoRkbn1o-6Ji3eLY/edit
Además pueden acceder a un documento orientador https://drive.google.com/file/d/12EjgnllEEXNTWAIh4lCfFvBFVTlO09VW/view?usp=sharing
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus.www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario