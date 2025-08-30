Obras de Vereda y Adoquinado

Compartimos el avance de vereda que abarca desde el Registro Civil, pasando por el Destacamento Policial hasta Centro de Salud Municipal.
También dos cuadras de Adoquinado realizado en la calle Presberito Moyano y Alfonsina Storni.
Estas obras fueron realizadas con fondos municipales y mano de obra local.
Seguimos trabajando por y para la gente.
