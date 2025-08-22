La Provincia celebró el Día del Folklore en el Paseo del Buen Pastor

Este viernes, el Gobierno Provincial, a través de la Agencia Córdoba Cultura, conmemoró el día del folklore con una jornada artística en el Paseo del Buen Pastor. Desde media mañana, vecinos y turistas disfrutaron de un espectáculo cargado de música, danza y raíces culturales.
La celebración contó con la participación del grupo Los Duarte, el elenco de La Forestal de la Danza, el enérgico sonido de los Ensambles de Bombos Intikilla, y las presentaciones especiales de Lautaro Rojas y Magui Suyai Paez como artistas invitados. La conducción estuvo a cargo de Sergio Castro, quien guió con calidez cada momento del encuentro.
El evento fue una oportunidad para rendir homenaje a nuestras tradiciones populares, a través del arte y el encuentro comunitario.
Día del Folklore: por qué se celebra
El 22 de agosto se celebra el día mundial del folklore, y esta efemérides contempla dos orígenes. El primero corresponde al arqueólogo inglés William John Thoms, quién creó el término "folklor" en 1846 para denominar al creciente saber popular de la época frente al intelectualismo que regía por esos años.
Por otro lado, en nuestro país coincide con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917) considerado como el "padre del folklore" por haber realizado aportes sobre las culturas originarias y el folklore argentino en el área de la arqueología y la etnografía.
En este día celebramos las raíces de nuestros pueblos. La música que nos une, la gastronomía típica que nos brinda un sello distintivo a los argentinos en el mundo, junto a las tradiciones que se transmiten de generación en generación.
