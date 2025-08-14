jueves, 14 de agosto de 2025

Con aporte clave de Córdoba, Argentina se consolida como el mayor exportador mundial de maní

Argentina se posicionó en la última campaña como el mayor exportador de maní del mundo en términos de volumen. Las ventas al exterior sumaron U$S 1.190 millones. El valor es 12% mayor que en 2023 y es el más alto para el periodo 2002-2024.
Los datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) indican que el volumen exportado por el país representó el 23% del total de las ventas mundiales, superando a India, China, Estados Unidos y Brasil.
Se destaca el protagonismo de la provincia de Córdoba, que produce el 70% del maní nacional en zonas como Río Cuarto, General Roca y Juárez Celman, llegando a 80 destinos de todo el mundo. Este grano, está presente en los cinco continentes, alcanzando a países y mercados exigentes como Países Bajos, Alemania, Rusia, Brasil y Argelia, donde es valorado por su sabor, calidad y trazabilidad.
La industria cordobesa emplea aproximadamente 12.000 puestos de trabajo en 30 localidades del interior provincial.
La provincia lidera la cadena completa: producción, procesamiento, certificación de calidad y exportación. Se exportan básicamente manufacturas con alto agregado de valor, lo que implica una importante generación de empleo directo a nivel regional.
Según la Cámara Argentina de Maní (CAM), el alimento argentino se obtiene bajo buenas prácticas agrícolas, respetando rotaciones de por lo menos cuatro años, con siembra directa o labranza mínima, y utilizando cultivos de cobertura a la salida del cultivo.
El maní argentino en el mundo
En la última década el valor de las exportaciones nacionales de maní aumentó un 80% y las ventas totales crecieron un 18%. Teniendo esto en cuenta, las exportaciones de maní superaron a la de los rubros siderúrgico, vitivinícola, frutícola y de aluminio.
Del total de las exportaciones argentinas de maní al mundo, el 80,1% (U$S 955 millones) formaba parte del rubro "maní crudo sin cáscara", que incluye las variantes "maní con piel" y "maní blancheado"; un 12,2% (U$S 145,5 millones) a "preparaciones de maní", que representa al "maní tostado" y "manteca de maní"; un 7% (U$S 83,7 millones) a "aceite de maní"; y un 0,7% (U$S 8,6 millones) a "Subproductos de la extracción del aceite".
En tanto, los principales compradores de maní argentino en el último año fueron los Países Bajos (32%), el Reino Unido (8%), Polonia (5%), Rusia (5%) y Estados Unidos (5%).
La Unión Europea, en su conjunto, sigue siendo el principal cliente de Argentina, al representar el 60% del total exportado y donde el maní de origen argentino es considerado entre los mejores.

