Comienza la primera jornada internacional de EMMAC Digital

Con la participación de referentes internacionales en medicina y psicología del deporte, hoy sábado se realiza en el estadio Mario Alberto Kempes la Primera Jornada Internacional de EMMAC Digital, organizada por la Agencia Córdoba Deportes.
El encuentro representa un nuevo paso en el compromiso provincial con la prevención, el rendimiento y el cuidado integral de quienes practican deporte.
Esta jornada que comienza será una capacitación clave para médicos efectores, equipos técnicos y profesionales que forman parte del programa EMMAC (Examen Médico para la Mediana y Alta Competencia).
Ofrece un espacio único de formación, reflexión e intercambio de saberes, y permite conocer a fondo el proceso de modernización de un programa que posiciona a Córdoba como referente en salud deportiva a nivel nacional.
El evento cuenta con la presencia del Dr. Néstor Lentini, una de las máximas autoridades de la medicina del deporte en el país y reconocido internacionalmente por su trayectoria.
Médico del Comité Olímpico Argentino y ex Director del CENARD, Lentini ha sido parte de los Juegos Olímpicos de Barcelona y Atenas, así como de múltiples expediciones deportivas de alto riesgo.
Es también director de la carrera de posgrado en Medicina del Deporte de la UBA y docente en diversas universidades nacionales.
Su exposición, titulada "50 años de experiencias en medicina del deporte", brindará una mirada integral sobre la evolución de esta disciplina, basada en su experiencia en escenarios tan diversos como el Aconcagua, la Antártida o las Islas Malvinas.
Su participación en Córdoba es una oportunidad única para escuchar a una figura que marcó un antes y un después en el abordaje médico del alto rendimiento.
También participa la Lic. Romina Plataroti, ex gimnasta de élite, medallista panamericana y actual psicóloga clínica y deportiva.
Con una perspectiva que integra la experiencia del alto rendimiento y el acompañamiento emocional, abordará el tema "Mente en juego: Detección temprana y prevención del malestar psicológico en el alto rendimiento".
Su aporte resulta clave para visibilizar una arista del deporte tantas veces postergada: la salud mental de quienes compiten.
Además de las ponencias principales, la jornada incluye una mesa de deportistas olímpicos y múltiples instancias de formación orientadas a médicos, kinesiólogos, y demás especialistas de la salud prestadores del programa.
La inscripción es gratuita y con cupo limitado. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web oficial de la Agencia Córdoba Deportes.
Más que un examen, una política pública de prevención
El EMMAC es una evaluación médica integral y obligatoria que garantiza que cada deportista pueda iniciar o continuar su práctica de forma segura y adecuada a su condición física y emocional.
Desde estudios clínicos y cardiovasculares hasta evaluaciones psicológicas, este examen permite detectar, prevenir y tratar posibles afecciones que, en muchos casos, son desconocidas por el propio deportista.
Ya sea en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) o a través de la red de médicos efectores habilitados en toda la provincia, el EMMAC representa un compromiso con la salud y el deporte seguro.
