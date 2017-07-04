Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - *LUNES 03/07/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTOS AUTORES DE ROBO DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 04:10 PERSONAL DE LA PATRULLA RURAL DESDE RUTA NACIONAL Nº 158, CAMINO HACIA MOJARRA, A LA ALTURA DE LA ESCUELA FRAY CHANEA PROCEDE AL TRASLADO DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE 43 Y 22 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA
,*POR SUPUESTO AUTOR DE ROBO, RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD*, EL SECUESTRO DE UNA PICK-UP FORD RANGER, QUIENES MOMENTOS ANTES LUEGO DE DARSE A LA FUGA DESDE LA LOCALIDAD DE TIO PUJIO, SOBRE AUTOPISTA KM. 572, LUGAR DONDE LOS CAMIONEROS UTILIZAN EL SECTOR PARA EL DESCANSO DONDE SE APODERARON LEGÍTIMAMENTE DE UNA RUEDA AUXILIAR QUE SE ENCONTRABA SOBRE UNA UNIDAD DEL CARGAMENTO DE VEHÍCULOS (PICK UP) QUE LLEVABA UN CAMIÓN ORIUNDO DE LA PCIA DE SANTA FE POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
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