Policiales de la Departamental San Martin

*VESPERTINO 12/06/2017 *
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA MAÑANA DE HOY, SIENDO LAS 10:55 HORAS, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN ENTRE RIOS Y RIVADAVIA, OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL QUE UN AUTOMOVIL FORD KA CONDUCIDO POR LA LLAMADA *ELIANA FRATONDI DE 36 AÑOS*, IMPACTA CONTRA UN ARBOL QUE SE ENCONTRABA EN LA VEREDA DEL LUGAR. SE PROCEDE AL TRASLADO DE LA SRA. FRATONDI HACIA UNA CLINICA DE LA CIUDAD, DONDE INFORMA EL MEDICO POLICIAL QUE LA MISMA SUFRIO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA – UDRG SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN EL DIA DE LA FECHA, SIENDO LA HORA 11.50, EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER EN SALTA Y LÓPEZ Y PLANES, OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN COLECTIVO VOLKSWAGEN PERTENECIENTE A LA EMPRESA TRANS BUS S.R.L. CONDUCIDO POR EL SR. *FUENTES NÉSTOR, DE 27 AÑOS DE EDAD*, Y UN AUTOMÓVIL FIAT 147, CONDUCIDO POR LA SRA. *DOMIZI CAROLINA, DE 31 AÑOS*, QUIEN ERA ACOMPAÑADA POR SU HIJA MENOR DE EDAD. AMBAS OCUPANTES DEL AUTOMOVIL SON TRASLADADAS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL LES DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA NUEVA - U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A. DE HURTO EN FLAGRANCIA*
EN LA FECHA, SIENDO LAS 14.20 HS. PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO AL LOCAL COMERCIAL *CHANGO MAS* UBICADO EN CARRANZA Y COSTANERA DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, DONDE PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO LES INFORMA QUE UN HOMBRE SUSTRAJO MERCADERIAS, OCULTANDOLAS ENTRE SUS ROPAS Y TRASPASANDO LA LINEA DE SALIDA SIN ABONARLAS. POR TAL MOTIVO, EL PERSONAL POLICIAL APREHENDE A UN HOMBRE DE 37 AÑOS CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE HURTO Y EN CUYO PODER SE SECUESTRA CARNE Y CHORIZOS QUE NO HABIA ABONADO, QUE ASCIENDE A LA SUMA DE $80. SE LE DA INTERVENCION AL MAGISTRADO DE TURNO.
*CRIA. DTTO. VILLA NUEVA – U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*SECUESTRO DE MOTOCICLETA CON NUMERACION LIMADA*
EN LA TARDE DE HOY, SIENDO LAS 18.30 HS., PERSONAL POLICIAL HALLAN UNA MOTOCICLETA MARCA *ZANELLA DE COLOR NEGRO, SIN DOMINIO COLOCADO, CON SUS NUMEROS DE MOTOR Y CHASIS LIMADOS*, LA QUE SE ENCONTRABA A LA VERA DEL RIO, PROXIMO AL INGRESO DEL BARRIO "LA RESERVA". SE REALIZA SU SECUESTRO Y SE PRACTICAN AVERIGUACIONES, SE LE DA INTERVENCION AL MAGISTRADO DE TURNO.
*CRIA. DTTO. VILLA NUEVA – U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*ALLANAMIENTO POSITIVO CON SECUESTRO DE ARMAS DE FUEGO*
EN LA TARDE DE HOY SIENDO LAS 18.00 HS., PERSONAL DE LA COMISARIA DE DISTRITO VILLA NUEVA, EN CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL, LA CUAL ESTABA MOTIVADA POR UN HECHO DE VIOLENCIA FAMILIAR, PROCEDEN AL ALLANAMIENTO DE UNA VIVIENDA EN CALLE LIMA DEL BARRIO LA FLORESTA, EN CUYO INTERIOR HALLAN *UNA ESCOPETA DE DOS CAÑOS YUSTAPUESTA*, *UNA PISTOLA CALIBRE 22*, *DOS REVÓLVERES CALIBRE 22*, *UN REVOLVER CALIBRE 32* Y *OTRO CALIBRE 38*. COMO RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, SE SECUESTRAN LAS ARMAS ANTES MENCIONADAS Y SE TRASLADA HACIA SEDE POLICIAL A SU PROPIETARIO, UN HOMBRE DE 59 AÑOS DE EDAD, QUIEN FUE IDENTIFICADO E IMPUTADO POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE "TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL", PERO MANTENIENDO SU ESTADO DE LIBERTAD Y ENCONTRANDOSE A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
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