jueves, 2 de marzo de 2017

Atención!!! Advierten por tormentas fuertes o severas

AVISO ALERTA METEOROLOGICO N° 1 (16:30 HOA)

ESTE DE CATAMARCA. CHACO. ESTE DE LA RIOJA. SUDESTE DE SALTA. SANTIAGO DEL ESTERO. TUCUMÁN. NOROESTE DE CÓRDOBA.

TORMENTAS FUERTES O SEVERAS

SE PREVÉ QUE ENTRE LA NOCHE DE HOY Y LA MAÑANA DEL VIERNES 3 EL ÁREA DE COBERTURA SEA AFECTADA POR TORMENTAS, ALGUNAS DE LAS CUALES PUEDEN ALCANZAR INTENSIDAD FUERTE O SEVERA PUDIENDO PROVOCAR EN FORMA LOCALIZADA INTENSAS RÁFAGAS DE VIENTO, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA, CAÍDA DE GRANIZO Y ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERÍODOS.
Buenos Aires, jueves 02 de marzo de 2017

ESTE INFORME SE ACTUALIZARA A LAS 22:30 HORAS 

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