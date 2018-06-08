Policiales de la Departamental Totoral

Departamental Totoral – Cordoba -
INFRACCION A LA LEY DE FLORA Y FAUNA (LEY Nº 22.421).-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 15:30 HS. PERSONAL POLICIAL TRAS TAREAS INVESTIGATIVAS, SE CONSTITUYO A Bº FATIMA DE VILLA DEL TOTORAL, DONDE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE AVES SILVESTRES (TRES REINA MORAS, UN JILGUERO, UN SEMILLERO), TRES TRAMPEROS DE ARMAZON DE MADERA Y CUATRO JAULAS DE ALAMBRE QUEDANDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA Y SE PONE EN CONOCIMIENTO A POLICIA AMBIENTAL, SE LABRAN ACTUACIONES
ARTICULO Nº 81 CCC
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 19:50 HS. PERSONAL POLICIAL MIENTRAS PATRULLABA POR CALLE PTE PERON. Bº CENTRO DE VILLA DEL TOTORAL OBSERVA A UN SUJETO MASCULINO MAYOR DE EDAD QUE ESTABA GRITANDO, PROVOCANDO MOLESTIAS A TERCEROS, Y AL MOMENTO DEL CONTROL COMENZO A INSULTAR A LOS UNIFORMADOS, POR TAL MOTIVO SE LO IDENTIFICA Y SE LO TRASLADA A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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