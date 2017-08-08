Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - *MARTES 08/08/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARÍA, U.R.D. GRAL SAN MARTIN*
*TRASLADO POR SUPUESTOS AUTORES DE HURTO EN FLAGRANCIA*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 19:00 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES PIO CEBALLOS Y PIEDRAS PROCEDEN A LA APREHENSIÓN DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE 14 Y 15 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD *POR SUPUESTOS AUTORES DE HURTO EN FLAGRANCIA* QUIENES MOMENTOS ANTES SE APODERARON ILEGÍTIMAMENTE DE UNA CAJA DE HERRAMIENTAS DESDE UN GALPÓN UBICADO EN CALLE VIAMONTE AL 600 DE ESTA CIUDAD, POR LO CUAL SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE DOS BICICLETAS TIPO PLAYERA EN LAS QUE SE CONDUCÍA ESTOS MENORES Y LA CAJA ANTES MENCIONADAS LA CUAL CONTENÍA HERRAMIENTAS VARIAS ENTRE OTROS OBJETOS, SIENDO TRASLADADOS LOS APREHENDIDOS A SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.-
*EN EL DIA DE LA FECHA, SIENDO 07.30 PERSONAL DE LA DIVISION INVESTIGACIONES, CON COLABORACION DE LA PATRULLA PREVENTIVA, PROCEDIO A DILIGENCIAR DOS ORDENES JUDICIALES DE ALLANAMIENTO PARA LOS DOMICILIOS DE CALLE ARTURO M. BAS AL 600 Y PUERTO RICO AL 3300 Bº LAS PLAYAS DE ESTA CIUDAD, DONDE SE PROCEDIO A LA DETENCION DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE 18 Y 22 AÑOS DE EDAD Y EL SECUESTRO DE UN REVOLVER CALIBRE 22 CORTO, Y PRENDAS DE VESTIR VARIAS RELACIONADO A UN HECHO DE *ROBO CALIFICADO* OCURRIDO EL DIA MIERCOLES 02 DEL CORRIENTE MES Y AÑO EN CALLE PUERTO RICO AL 3200
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