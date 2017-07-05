Policiales de la Departametnal San Martin

VESPERTINO 05/07/2017
*TICINO*
*ACCIDENTE DE TRÁNSITO*
SIENDO LAS 17:00 HS DE LA FECHA, EN EL CRUCE DE CALLES MENDOZA E HIPOLITO YRIGOYEN, POR CAUSAS A
ESTABLECER, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO ENTRE UNA PICK-UP MARCA FORD F 100,
CONDUCIDA POR EL SR. FERREYRA JORGE ALBERTO DE 59 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN ENERGY
110, GUIADA POR LA SRA. VERONICA SANCHEZ DE 24, AMBOS DOMICILIADOS EN ESTA LOCALIDAD. COMO
CONSECUENCIA DEL IMPACTO, LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR ES TRASLADADA, PRIMERAMENTE, AL
DISPENSARIO LOCAL, YA POSTERIOR FUE DERIVADA A LA CLINICA DE ESPECIALIDADES DE LA CIUDAD DE VILLA
MARIA, ONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICO LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRÁNSITO LESIONES GRAVES*
SIENDO LA HS. 18:05 DEHOY, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN CALLE ESPAÑA AL 200,
COLISIONARON UN AUTOMÓVIL MARCA RENAULT LOGAN, CONDUCIDO POR EL SR. LOPEZ LUIS DE 24 AÑOS,
DOMICILIADO EN ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYOSA, Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP,
GUIADA POR EL SR. MALDONADO JUAN ARIEL DE 32, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE ALTO ALEGRE. ESTE
ULTIMO FUE TRASLADADO AL HOSPITALREGIONAL PASTEUR, DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE HUMERO IZQUIERDO).
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