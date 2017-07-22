Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - vespertino 22/07/17
*VILLA MARIA*
*VUELCO DE AUTOMOVIL LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 14:50 EN RUTA 9 KM. 550 POR CAUSAS A ESTABLECER EL CONDUCTOR DEL AUTOMOVIL MARCA RENAULT MEGANE BIC, SR.BAZAN ROBERTO DANIEL DE 56 AÑOS, PIERDE EL CONTROL DEL RODADO PROVOCANDO UN VUELCO EN EL LUGAR QUEDANDO EL VEHICULO AL COSTADO DE LA RUTA CON SUS CUATRO RUEDAS HACIA ARRIBA. SE HACE PRESENTE BOMBEROS VOLUNTARIOS QUIENES TRASLADAN HACIA EL HOSPITAL PASTEUR AL SR. BAZAN, A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.
*VILLA MARIA*- U.R.D.G. SAN MARTIN
*APREHENSION POR S.A. DE AMENAZAS Y LESIONES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 17:25 PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE INT. CORREA AL 1100 DONDE LA DUEÑA DE CASA , UNA MUJER DE 26 AÑOS QUIEN MANIFIESTA HABER TENIDO UNA DISCUSION CON SU PAREJA, QUE LUEGO DE RETIRARSE, MINUTOS DEPUES REGRESA MUY ALTERADO E INGRESA AL DOMICILIO DE LA MISMA AMENAZANDOLA Y PROPINANDOLE GOLPES DE PUÑO EN EL ROSTRO PARA LUEGO RETIRARSE NUEVAMENTE DEL LUGAR, CON LAS DESCRIPCIONES APORTADAS POR LA DAMINIFICADA SE REALIZA UN PATRULLAJE EN EL SECTOR Y EN CALLES TENIENTE IBAÑEZ E INT. MACIEL OBSERVAN UN JOVEN DE 19 AÑOS COINCIDENTE CON LOS DATOS APORTADOS Y SE PRODUCE LA APREHENSION DEL MISMO SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE LOS DELITOS DE AMENAZAS Y LESIONES
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