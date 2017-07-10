Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martin - Córdoba - *DOMINGO 09/07/2017 – MATUTINO*
*VILLA MARIA, U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRÁNSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 20:06 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MODESTO MORENO Y BOLÍVAR POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISION DE UN AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET CORSA AFECTADO AL SERVICIO DE PASAJEROS (REMIS) CONDUCIDO POR *FERNANDEZ JUAN LUIS*, DE 59 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP, CONDUCIDA POR *CARLOS DAMIAN CHAMORRO*, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EN CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE 4º Y 5º METATARSIANO MANO IZQUIERDO).
*VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRÁNSITO*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 20:05 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MENDOZA Y PASTEUR POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN DE UN AUTOMÓVIL MARCA RENAULT CLIO, CONDUCIDO POR *GUILLERMO DIAZ*, DE 57 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ 125CC, CONDUCIDA POR *BRENDA CASTELLANO*, DE 26 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR FUE TRASLADAD AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
*VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRÁNSITO *
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 22:00 EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE ENTRE RIOS Y BV. CARCANO, POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA HONDA FIT, CONDUCIDO POR *BELLOMO MATIAS*, 38 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA MONDIAL CONDUCIDA POR *CEBALLOS LAURA*, DE 56 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONE DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA FRONTAL Y MÚLTIPLES MACIZAS FACIAL).
*ETRURIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*CAÍDA EN MOTOCICLETA *
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 01:40 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ELISEO SORIA Y REPÚBLICA ARGENTINA POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER *MANZANELLI AGUSTIN EZEQUIEL* DE 18 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD PERDIÓ EL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL BLITZ 110CC EN LA QUE SE CONDUCÍA CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CONSECUENCIA FUE TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL Y DERIVADO AL HOSPITAL PASTEUR DE VILLA MARÍA, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE CLAVÍCULA DERECHA).-
*VILLA NUEVA - SANABRIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*CAIDA EN MOTOCICLETA*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 04:10 SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº 4 KM. 8 ½, POR CAUSAS A ESTABLECER *NAHUEL ORTIZ*, DE 20 AÑOS DE EDAD QUIEN IBA A BORDO DE UNA MOTOCICLETA MARCA OKINOI STREET ACOMPAÑADO POR *JOEL TORDABLE*, DE 23 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE SANABRIA, PIERDE EL CONTROL DEL RODADO EN EL QUE SE CONDUCÍA, CAYENDO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA, EN CONSECUENCIA FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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