Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - VESPERTINO 12/07/2017
*TIO PUJIO*
*APREHENSIÓN POR SUPUESTO AUTOR DE ENCUBRIMIENTO Y POSTERIOR RECUPERO DE ELEMENTOS SUSTRAIDOS*
EN LA FECHA SIENDO LAS 11:00 HS PERSDONAL POLICIAL DE ESA LOCALIDAD MIENTRAS SE ENCONTRABA PATRULLANDO, OBSERVA A UN JOVEN SOBRE CALLE EVA DUARTE Y JUAN DOMINGO PERON, EL QUE AL PERCATARSE DEL MOVIL POLICIAL, OCULTA ENTRE SUS PRENDAS UN OBJETO DE COLOR NEGRO , POR TAL MOTIVO SE PROCEDE AL CONTROL DEL MISMO Y SE CONSTATA QUE ERA UN CONTROL REMOTO, QUE TRAS REALIZAR AVERIGUACIONES EL MISMO CORRESPONDE A UN TELEVISOR SUSTRAÍDO DIAS ATRAS EN UNA VIVIENDA DE CALLE BELGRANO AL 300 DE ESA LOCALIDAD, LO QUE MOTIVO LA APREHENSION Y TRASLADO DE UN MENOR DE 16 AÑOS POR SUPUESTO AUTOR DEL DELITO DE ENCUBRIMIENTO. A POSTERIOR CONTINUANDO CON LAS TAREAS INVESTIGATIVAS SE LOGRA EL RECUPERO Y SECUESTRO DEL TV MARCA KEN BROWN DE COLOR NEGRO, DE 32" Y UNA AMOLADORA BLACK AND DECKER RELACIONADO AL MISMO HECHO DELICTIVO.-
*VILLA MARIA, *
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES.*
EN LA FECHA SIENDO LA HS. 13:20 EN CALLE JUJUY Y LOPEZ Y PLANES, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UN AUTOMOVIL FORD FOCUS, CONDUCIDO POR EL SR. *BERTANEU ERSON PEREZ DE 30 AÑOS DE EDAD*Y UNA MOTOCICLETA MARCA MONDIAL 110 C.C, CONDUCIDA POR *PEREYRA IVANA PAOLA, DE 38 AÑOS*, LA MISMA FUE TRASLADADA POR PERSONAL DE BOMBEROS AL HOSPITAL PASTEUR, DIAGNOSTICANDO A POSTERIOR EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES GRAVES, (TRAUMATISMO DE CRÁNEO, FACIAL, TRAUMATISMO CERRADO DE ABDOMEN, TRAUMATISMO DE TÓRAX CON PULMÓN CONTUSO, SE ENCUENTRA CON RESPIRADOR ARTIFICIAL EN TERAPIA INTENSIVA.)
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*.
EN LA FECHA SIENDO LA HS. 16:05 EN RUTA Nº 158 Y CALLE PUBLICA DEL Bº LA ARBOLADA, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UNA CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK, CONDUCIDO POR EL SR. GRANADO MARIANO GASTON DE 31 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 150 C.C, CONDUCIDA POR COMBINA ALEXIS DE 27 AÑOS, ESTE ULTIMO FUE TRASLADADO POR PERSONAL DE BOMBEROS AL HOSPITAL PASTEUR, DONDE SE COMISIONA AL MEDICO POLICIAL DE TURNO QUIEN INFORMA QUE LAS LESIONES SUFRIDAS SON DE CARÁCTER LEVES
*VILLA MARIA*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FCEHA SIENDO LA HS. 16:25 EN CALLE JUJUY Y CHILE, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONARON UNA CAMIONETA CHEVROLET S-10, CONDUCIDO POR EL SR. TELA JORGE DE 50 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE BELL VILLE Y UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA ZB 110 C.C, CONDUCIDA POR LAZARTE JUAN PABLO DE 31 AÑOS, ESTE ULTIMO FUE TRASLADADO POR PERSONAL DE BOMBEROS AL HOSPITAL PASTEUR, DONDE SE COMISIONA AL MEDICO POLICIAL DE TURNO QUIEN INFORMA LESIONES LEVES.-
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