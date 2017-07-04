Policiales de la Departamental San Martín

Departamental San Martín - Córdoba - VESPERTINO 03/07/2017
*VILLA MARIA U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 10:00 HS EN RUTA Nº 9 KM 549 POR CAUSAS A ESTABLECER EN EL LUGAR SE PRODUJO UN VUELCO, EN DONDE LA SRA. CARINA GOLSTEIN, DE 44 AÑOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, PIERDE EL CONTROL DE SU RODADO UN VOLKSWAGEN UP, LA MISMA FUE TRASLADA POR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 17.40, EN CALLE CORDOBA Y SAAVEDRA, SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, NO ENCONTRÁNDOSE NADA EN EL LUGAR POR LO QUE SE CONSULTA A BOMBEROS QUIENES INFORMAN QUE TRASLADARON HACIA EL HOSPITAL PASTEUR A UNA MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD A QUIEN APARENTEMENTE LA HABRÍA EMBESTIDO UN VEHÍCULO MARCA PEUGEOT PARTNER, CONDUCIDA POR CORTEZ GONZALO DE 29 AÑOS DE EDAD, MIENTRAS CRUZABA LA CALLE, A POSTERIOR INFORMA EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES.-
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