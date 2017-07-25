Policiales de la Departamental San Martin

Departamental San Martin - Cordoba - *MARTES 25/07/2017 – MATUTINO*
*TIO PUJIO*
*ACCIDENTE DE TRÁNSITO LESIONES LEVES*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 19:40 EN CIRCUNSTANCIAS QUE SE TRATAN DE ESCLARECER, EN INTERSECCIÓN DE CALLES MONTEVIDEO Y ECUADOR COLISIONAN UN AUTOMOVIL VOLKWAGEN GOL CONDUCIDO POR LA SRA. PEDRASE MARIELA MARIA DEL VALLE, DE 40 AÑOS DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA DE COLOR BORDO CONDUCIDA POR JOEL BERGARA DE 20 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO, EL ULTIMO MENCIONADO ES TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR DONDE EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO LE DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
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