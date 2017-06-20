Policiales de las Departamental Ischilin

SABADO 17-6
ALLANAMIENTOS, EN LA MAÑANA DEL SÁBADO Y DANDO CUMPLIMIENTO A OFICIOS JUDICIALES, PERSONAL POLICIAL REALIZÓ ALLANAMIENTOS EN DISTINTOS DOMICILIOS DE BARRIO LA FERIA, COMO RESULTADO DE LOS MISMOS SE LOGRÓ SECUESTRAR DOCUMENTACIÓN Y ELEMENTOS RELACIONADOS A UNA CAUSA QUE SE INVESTIGA POR EL DELITO DE ROBO CALIFICADO EN BANDA.
INFRACCIÓN ART. 111 CÓDIGO DE CONVIVENCIA (PROHIBICIÓN DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACIÓN, SIN CASCO, O SIN PLACA IDENTIFICATORIA EN MOTOVEHICULO) PERSONAL POLICIAL DEL CAP DEAN FUNES LABRARON DURANTE EL DÍA SÁBADO 03 ACTAS DE INFRACCIÓN.-
ACCIDENTE DE TRANSITO - LESIONES LEVES CULPOSAS, PERSONAL DEL DESTACAMENTO DE AVELLANEDA 07:30 HS. TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE OCURRIDO EN RUTA NACIONAL 60 KM 794 PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET CORSA CONDUCIDO POR UN MAYOR DE EDAD, EL CUAL POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SUFRIÓ UN VUELCO, EL CONDUCTOR DEL RODADO REFERÍA DOLOR EN EL CUELLO POR LO QUE SE SOLICITÓ PRESENCIA DE AMBULANCIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS, QUIEN LO TRASLADO HASTA EL HOSPITAL DE DEAN FUNES.
ACCIDENTE DE TRANSITO - LESIONES LEVES CULPOSAS. 21:10 HS. PERSONAL POLICIAL DEL CAP TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE OCURRIDO EN CALLE AV. ARGENTINA ESQUINA MARMOL, Bº JOSE HERNANDEZ, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA CONDUCIDO POR UN MAYOR DE EDAD, EL CUAL POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, HABRÍA ATROPELLADO A UN MENOR DE 10 AÑOS EL CUAL FUE ASISTIDO Y TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL.
DOMINGO 18-06
ACCIDENTE DE TRANSITO - LESIONES LEVES CULPOSAS. 17:30 HS. PERSONAL POLICIAL DEL CAP TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE OCURRIDO EN CALLE NEMECIO AVILA Y CONSTITUCIÓN, PROTAGONIZADO POR UN AUTOMÓVIL FIAT UNO, CONDUCIDO POR UN MAYOR DE EDAD, EL CUAL POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER HABRÍA ATROPELLADO A UNA FEMENINA MAYOR LA CUAL FUE ASISTIDA Y TRASLADADA AL HOSPITAL LOCAL.
Lee más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus. www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario