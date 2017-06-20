Policiales de la Departamental San Martin

DOMINGO 18/06/2017 – VESPERTINO
VILLA NUEVA – U.R.D.G SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 06:25 SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº 2 Y AVDA. LOS LIRIOS POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIÓN ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE CONDUCIDA POR *PONCE MANUEL* DE 18 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA BIZ CONDUCIDA POR *PIEDRAS CARLOS LEONEL* DE 18 AÑOS DE EDAD QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD, TODOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL PRIMER RODADO (PONCE MANUEL) FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER GRAVES (FRACTURA DE FALANGES DE PIE IZQUIERDO)
VILLA NUEVA – U.R.D.G SAN MARTIN*
ALLANAMIENTO POSITIVO CON APREHENSION P.S.A. DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD Y ENCUBRIMIENTO
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 11.30 PERSONAL DE LA SECCIÓN INVESTIGACIONES DE ESTA LOCALIDAD PROCEDIÓ A DILIGENCIAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO PARA UNA VIVIENDA UBICADA EN LA RUTA PROVINCIAL NUMERO 4 KM 1, DONDE SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO DE 18 Y 14 AÑOS DE EDAD, *POR SUPUESTOS AUTORES DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD Y ENCUBRIMIENTO* SECUESTRANDO EN EL LUGAR UN CELULAR MARCA APPLE Y PRENDAS DE VESTIR VARIAS, TODO EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN DE UN HECHO OCURRIDO EN LA MADRUGADA DE HOY DONDE UN GRUPO DE CINCO PERSONAS AL FINALIZAR UNA FIESTA REALIZADA EN PREDIO UBICADO A LA BERA DEL RIO TERCERO Y CALLE ITALIA DE LA CITADA LOCALIDAD DONDE MEDIANTE GOLPES SE APODERARON ILEGÍTIMAMENTE DEL CELULAR SECUESTRADO, POR LO QUE FUERON TRASLADADO A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE CONTINUANDO LA INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD DE LOS DEMÁS AUTORES.
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