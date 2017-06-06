Policiales de la Departamental San Martin

*MATUTINO 06/06/2017*
*VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN EL DIA DE AYER SIENDO LAS 20:15 HS., A CAUSAS QUE SE INTENTAN ESTABLECER, EN INTERSECCION DE BV. ALFONSIN Y LOPEZ Y PLANES, OCURRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN AUTOMÓVIL FIAT SIENA, CONDUCIDO POR EL SR. FERRO ALDO, DE 53 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA HONDA TITAN CONDUCIDA POR JOAQUIN GROSSO, DE 22 AÑOS. COMO CONSECUENCIA DEL SINIESTRO EL SR. GROSSO FUE TRASLADADO HACIA EL HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICAN LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA, U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*SECUESTRO DE ELECTRODOMÉSTICOS DE DUDOSA PROCEDENCIA*
EN LA TARDE DE AYER SIENDO LA HS. 20:40, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN UN COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS UBICADO EN CALLE ITUZAINGO AL 50, DONDE UNA VECINA LE HIZO ENTREGA EN FORMA ESPONTANEA DE UNA CONSOLA DE JUEGOS XBOX MARCA ONE CON DOS JOYSTICK, UN TELEVISOR LED 42" DE COLOR NEGRO Y GRIS MARCA LG, LOS CUALES SERIAN PROCEDENCIA DUDOSA POR LO QUE SON TRASLADADOS HASTA LA UNIDAD JUDICIAL PARA LAS CORRESPONDIENTES AVERIGUACIONES.
Lee más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario