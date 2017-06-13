Policiales de la Departamental San Martin

MATUTINO 13/06/2017
*DESTACAMENTO LUCA U.R.D.G.S.M.*
*ALLANAMIENTO POSITIVO SECUESTRO DE MOTOCICLETA CON PEDIDO*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 22:30HS, Y CON LA HABILITACION DE HORA CORRESPONDIENTE, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A DAR CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE ALLANAMIENTO EN LA VIVIENDA UBICADA EN 9 DE JULIO AL 800 DE LA LOCALIDAD DE LUCA, LUGAR DONDE HABITA UN HOMBRE DE 40 AÑOS DE EDAD. EN LA VIVIENDA HALLAN Y SECUESTRAN UNA MOTOCICLETA GUERRERO TRIP SIN DOMINIO, SOBRE LA QUE PESABA UN PERDIDO DE SECUESTRO DE LA LOCALIDAD DE HOLBERG.
*LA PLAYOSA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A. DE VIOLACION DE DOMICILIO*
EN LA MADRUGADA DE LA FECHA, SIENDO LAS 03:00 HS PERSONAL POLICIAL DE LA LOCALIDAD DE LA PLAYOSA, EN BV. CÓRDOBA Y CENTENARIO APREHENDE A UN HOMBRE DE 27 AÑOS, ORIUNDO DE AQUELLA LOCALIDAD. QUIEN FUE SINDICADO DE QUE MOMENTOS ANTES INGRESO AL PATIO DE UNA VIVIENDA UBICADA EN GENERAL PAZ AL 0. SE INICIAN ACTUACIONES POR LA SUPUESTA AUTORIA DEL DELITO DE VIOLACION DE DOMICILIO, CON INTERVENCION DEL MAGISTRADO DE TURNO.
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