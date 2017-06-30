Policiales de la Departamental San Martin

JUEVES 29/06/2017 – MATUTINO
*VILLA MARIA- U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 19:45 EN LA INTERSECCIÓN DE BV SARMIENTO Y CALLE QUITO POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISIONA ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL B. 110 C.C., CONDUCIDA POR *BAREA GUSTAVO JAVIER DE* DE 49 AÑOS DE EDAD QUIEN IBA ACOMPAÑADA DE UNA MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD Y UN AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET VECTRA, CONDUCIDO POR *LLORENTE JULIETA* DE 27 AÑOS DE EDAD, TODOS DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR, FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO*
EN EL DÍA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 10:40 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES CORRIENTES Y 25 DE MAYO, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO LA COLISIÓN ENTRE UN AUTOMÓVIL MARCA RENAULT SIMBOL, CONDUCIDO POR *BORGIA NÉSTOR*, DE 66 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE TIO PUJIO Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP, CONDUCIDA POR *PINKI ESTELA*, DE 56 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, EN CONSECUENCIA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADA AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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