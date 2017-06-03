Policiales de la Departamental San Martin

VILLA MARIA - U.D.R.G. SAN MARTIN
HURTO Y DAÑO EN FLAGRANCIA
SIENDO LA HORA 09:45 DE LA FECHA, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYE EN UN LOCAL COMERCIAL SITO EN CALLE ALEM AL 80, DONDE SE ENTREVISTAN CON LA ENCARGADA LA SRA. MEDINA YOHANA DE 25 AÑOS, QUIEN MANIFESTO QUE MOMENTOS ANTES HABIA OBSERVADO A DOS FEMENINAS SUSTRAYÉNDOLES ALGUNAS PRENDAS DE VSTIR, DAÑANDO LAS ALARMAS DE LAS MISMAS, POR LO QUE SE PROCEDE A LA IDENTIFICACION DE LAS MISMAS, RESULTANDO SER DOS MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, QUIENES HACEN ENTREGA EN FORMA ESPONTANEA DE DOS CORPIÑOS QUE TENÍAN OCULTOS ENTRE SUS PRENDAS. ANTE ELLO, SE PROCEDE AL TRASLADO DE LAS MENORES A SEDE POLICIAL POR SUPUESTAS AUTORES DE LOS DELITOS DE HURTO Y DAÑO EN FLAGRANCIA, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO DE MENORES.-
VILLA MARIA - U.D.R.G. SAN MARTIN
ALLANAMIENTO
EN LA FECHA, SIENDO LA HORA 10:05, PERSONAL DE LA UNIDAD JUDICIAL DE ESTA ESTA CIUDAD, SE CONSTITUYO EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE JUJUY AL 300 DONDE PROCEDE A CUMPLIMENTAR ORDEN DE ALLANAMIENTO EMENADA POR LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TURNO, DONDE SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 54 AÑOS DE EDAD, EL CUAL ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTOA AUTOR DEL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, PROCEDIENDOSE AL SECUESTRO DE UN REVOLVER CALIBRE 22 CORTO CON 05 PROYECTILES EN SU CARGADOR Y UNO PERCUTADO, RELACIONADO A UN HECHO DELICTUOSO QUE ESTA DEPENDENCIA INVESTIGA
Lee más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus. www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario