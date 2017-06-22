Policiales de la Departamental San Martín

VESPERTINO 21/06/2017
*VILLA MARIA - U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 14:10 EN BV. ESPAÑA ESQUINA SANTA FE POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UN AUTOMOVIL MARCA PEUGEOT 504, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR EL SR *LOYOLA CLAUDIO* DE 42 AÑOS CONTRA UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA MODELO HOT 90 CC , LA CUAL ERA CONDUCIDA POR LA LLAMADA *CRISTINA CASTILLO* DE 40 AÑOS , ACOMPAÑADA POR UN MENOR DE 5 AÑOS DE EDAD, EN EL LUGAR SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS TRASLADANDO A LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR AL HOSPITAL PASTEUR. LUGAR EN DONDE EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*ARROYO CABRAL – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ALLANAMIENTOS*
EN LA FECHA SIENDO LAS 14:00 HORAS, PERSONAL DE LA SUB CRIA. DIERON CUMPLIMIENTO A TRES ORDENES JUDICIAL DE ALLANAMIENTOS LIBRADO POR LA JUEZ DE PAZ DE ESTA LOCALIDAD, CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE 3º TURNO, SEC. DR. SANTIAGO BERROTARAN, DONDE EN UNO DE LOS DOMICILIOS ALLANADOS SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE ENVOLTORIOS EN FORMA COMPACTADA COMPATIBLES CON LA MARIHUANA, PAPEL DE SEDA, DOS APARATOS CELULAR, SOLICITANDO LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE LA FPA, QUIEN SE HIZO CARGO DE LA SUSTANCIA Y DE LOS DEMAS ELEMENTOS SECUESTRADOS, PROCEDIENDO AL TRASLADO HACIA LA ALCAIDIA DE VILLA MARIA DE UN HOMBRE DE 21 AÑOS DE EDAD POR SUPUESTO INFRACTOR A LA LEY NACIONAL NRO 23737 DE ESTUPEFACIENTES.
*VILLA MARIA - U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA FECHA SIENDO LAS 17:00 HS. EN BV. PERON Y TUPUNGATO DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER EN EL LUGAR COLISIONA UN AUTOMOVIL MARCA TOYOTA COROLLA , CONDUCIDO POR MARIA DE LAS MERCEDES CABALLERO DE 45 AÑOS, Y LA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE, CONDUCIDA POR SANTACRUZ IGNACIO DE 18 AÑOS, EN EL LUGAR SE HACE PRESENTE BOMBEROS Y TRASLADAN A SANTACRUZ AL HOSPITAL PASTEUR, A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES GRAVES (FRACTURA EXPUESTA DE TIBIA Y PERONE DERECHO).-
VILLA MARIA – U.R.D.G SAN MARTIN
SUSTRACCIÓN Y RECUPERO DE AUTOMOTOR
SIENDO LAS 19:00 HS DE LA FECHA, ES REQUERIDA LA PRESENCIA POLICIAL EN EL HOSPITAL PASTEUR, LUGAR DONDE SE ENTREVISTAN CON LA SRA. ARANCIBIA NORMA BEATRIZ DE 60 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE DEJO ESTACIONADO SU VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN SURAN DE COLOR BLANCO, EN EL ESTACIONAMIENTO INTERNO TRASERO DE DICHO NOSOCOMIO, SE DIRIGIÓ AL SEGUNDO PISO A VISITAR A SU MARIDO QUE SE ENCUENTRA INTERNADO, Y AL IR EN SU BÚSQUEDA CONSTATA EL FALTANTE DEL MISMO. ANTE ELLO, SE MONTA UN OPERATIVO CERROJO, ALERTANDO A TODAS LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA CIUDAD Y DE VILLA NUEVA, A LOS FINES DE DAR CON EL PARADERO DEL MISMO, EL CUAL DIO SUS FRUTOS A LAS 20:35 HS CUANDO PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA, EN CIRCUNSTANCIAS QUE PATRULLABA LA ZONA DE LA COSTANERA, AL LLEGAR AL CRUCE CON CALLE CATAMARCA, DIVISA A DICHO RODADO CON UN OCUPANTE A BORDO, QUIEN AL PERCATARSEDE LAS UNIFORMADOS SE DA A LA FUGA, MOMENTRO EN QUE SE INICIA UNA LARGA PERSECUSION POR DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD, HACIÉNDOLO EN VARIAS DE ELLAS EN CONTRAMANO, LOGRANDO SU INTERCEPCIÓN EN CALLE BUENOS AIRES, A UNOS 500 METROS ANTES DE LLEGAR A SU INTERSECCIÓN CON AUTOPISTA CÓRDOBA-BUENOS AIRES, CUANDO DICHO VEHÍCULO SE INCRUSTA EN UN ALAMBRADO DE UN CAMPO UBICADO EN EL LUGAR, MOMENTO EN QUE ES APREHENDIDO SU CONDUCTOR, RESULTANDO SER UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO DE 30 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, SIENDO EL MISMO TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE LOS DELITOS DE HURTO DE AUTOMOTOR EN FLAGRANCIA, DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, QUEDANDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE TURNO, Y AL SECUESTRO DEL RODADO EN CUESTIÓN.
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