Policiales de la Departamental San Martin

DOMINGO 18/06/2017 – MATUTINO
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 21:55 EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA PTE. J. D. PERON Y CALLE RAMOS MEJÍAS POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UN VEHÍCULO MARCA FORD ECO SPORT CONDUCIDO POR SANDRO SITTO DE 45 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE HERNANDO Y UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO MODELO G-90 CONDUCIDA POR UN MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD EN CONSECUENCIA EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR FUE TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES GRAVES (FRACTURA EXPUESTA DE ANTE BRAZO DERECHO).
VILLA NUEVA U.R.D.G.SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 22:45 EN CALLE AMBROSIO OLMOS AL 300 POR CAUSA A ESTABLECER SE PRODUJO UN VEHÍCULO MARCA SIENA CONDUCIDO POR IOHANNA PINO DE 25 AÑOS DE EDAD, ENVISTIÓ DOS PEATONES SIENDO DOS MENORES DE 13 Y 3 AÑOS DE EDAD, EN CONSECUENCIA ESTOS PEATONES FUERON TRASLADADOS HACIA EL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE A POSTERIOR SE LE DIAGNOSTICARON LESIONES CARÁCTER LEVES.
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
INCENDIO EN VIVIENDA
SIENDO LAS 04:50 HS DE HOY, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA ACUDE A UN LLAMADO EN CALLE QUINTANA AL 2500, LUGAR DONDE SE ESTARIA PRODUCIENDO UN INCENDIO DE UNA VIVIENDA. EN EL LUGAR SE ENTREVISTAN CON LA SRA. MARQUEZ DEBORA DE 29 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE LA MISMA SE ENCONTRABA EN UNA FIESTA EN EL CENTRO VECINAL DEL Bº LOS OLMOS CUANDO FUE ADVERTIDA QUE SU DOMICILIO SE ESTABA INCENDIANDO, Y QUE AL LLGAR CONSTATA LA PUERTA PRINCIPAL ENTREABIERTA Y LA VIVIENDA EN LLAMAS. SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS QUIENES SOFOCAN DICHO FOCO ÍGNEO, OCASIONANDOLE DAÑOS TOTALES, CON PELIGRO DE DERRUMBE. SE PRACTICAN LAS AVERIGUACIONES PERTINENTES A LOS FINES DE DETERMINAR LAS CAUSAS DE DICHO SINIESTRO, TOMANDO INTERVENCION LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TURNO SECRETARIA DRA. OYOLA.
VILLA MARIA U.R.D.G.SAN MARTIN
ACCIDENTE FATAL
SIENDO LAS 05:40 HS DE LA FCHA, ES COMISIONADO PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA A UN ACCIDENTE OCURRIDO SOBRE RUTA NACIONAL Nº 9 CRUCE CON AV. BORRAS. EN EL LUGAR Y POR CAUSAS A ESTABLECER, SE OBSERVA A UNA MOTOCICLETA MARCA KAWASAKI NINJA 1000CC, TIRADA SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA Y AL LADO DEL RDADO EL CUERPO DE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO APARENTEMENTE SIN VIDA, DECESO CONSTATADO A POSTERIOR POR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO. LA DOCUMENTACION QUE TRAIA CONSIGO PERTENECE A UN JOVEN DE UNOS 47 AÑOS D EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD. QUE EN EL LUGAR NO SE OBSERVA A OTRO RODADO, EL CUAL HABRIA SIDO PARTICIPE DE DICHO ACCIDENTE. LUEGO DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RIGOR, EL CUERPO DEL JOVEN FUA TRASLADADO A LA MORGUE JUDICIAL DEL HOSPITAL PASTEUR DONDE POR DIRECTIVAS DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE SE LE REALIZARA LA COORESPONDIENTE AUTOPSIA, EN TANTO SE PRACTICAN LAS AVERIGUACIONES PERTINENTES A LOS FINES DE DETERMINAR LOS CAUSALES DE ESTE LAMENTABLE SINIESTRO.
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