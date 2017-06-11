Policiales de la Departamental San Martín

MATUTINO 11/06/2017
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 19:00 EN CALLE CORRIENTES AL 400 POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA ZB 110 C.C., CONDUCIDA POR VERA TOMAS DE 18 AÑOS, Y EL PEATON *REIMUNDO EMILIA DE 79 AÑOS*, PRESENTE EN EL LUGAR BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS QUE TRASLADAN HACIA EL HOSPITAL PASTEUR A LA FEMENINA, INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES GRAVES (FRACTURA DE HUMERO DERECHO).
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*CAIDA DE MOTOCICLETA LESIONES LEVES*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 19:12 EN VELEZ SARSFIELD Y ESPAÑA POR CAUSAS A ESTABLECER EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA MARCA MONDIAL 150 C.C., PIERDE EL CONTROL DEL RODADO IMPACTANDO CONTRA UN POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO SIENDO ESTE EL SR. *VIEYRA SERGIO DE 37 AÑOS*, PRESENTE EN EL LUGAR BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS QUE TRASLADAN HACIA EL HOSPITAL PASTEUR AL MASCULINO. INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO *LESIONES LEVES Y HALITOSIS ALCOHÓLICA*.
* VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 20:45 EN RUTA 158 KM. 142 ½ POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UN AUTOMOVIL MARCA SUZUKI FUN, CONDUCIDO POR *GUERRERO KEVIN DE 25 AÑOS*, ACOMPAÑDO POR SU PAREJA MONTE VERDE EUGENIA DE 22 AÑOS Y UN MENOR DE 03 AÑOS, TODOS ORIUNDOS DE VILLA MARIA Y GUZMAN SERGIO DE 23 AÑOS, ORIUNDO DE LAS VARILLAS Y UNA PICK UP- MARCA CHEVROLET S 10, CONDUCIDA *BUGNEST ADRIAN DE 22 AÑOS*, ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA *CALDERON MICAELA DE 22 AÑOS*, Y EL HIJO DE AMBOS DE 02 AÑOS, TODOS DE POZO DEL MOLLE, Y EL CAMION MARCA VW 17220 , CONDUCIDO POR *ASTUDILLO NESTOR CLAUDIO DE 47 AÑOS*, DE SANTA FE, SE HACEN PRESENTES DOS UNIDADES DE BOMBEROS DE VILLA MARIA LOS QUE TRASLADAN A LOS OCUPANTES DE LA PICK-UP Y DOS UNIDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ARROYO ALGODÓN LOS QUE TRASLADAN A LOS OCUPANTES DEL AUTOMOVIL TODOS HACIA EL HOSPITAL PASTEUR. EL CONDUCTOR DEL CAMION NO RESULTA LESIONADO. A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO *LESIONES GRAVES PARA GUERRERO KEVIN* ( FRACTURA DE FEMUR IZQUIERDO), EL RESTO DE LOS TRASLADADOS REGISTRAN LESIONES DE CARÁCTER LEVES.
*CHAZON U.R.D. SAN MARTIN*
*APREHENDIDO P.S.A. HURTO*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 23:30 HS , EN MOMENTOS QUE PERSONAL DE POLICIA CAMINERA SE ENCONTRABA EN EL COMEDOR DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE ESTA LOCALIDAD, OBSERVA QUE INGRESAN DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO AL LOCAL Y UNA DE ELLAS GRITABA A VIVA VOS ACUSANDO A LA OTRA QUE LE HABIA ROBADO EN SU DOMICILIO EN UCACHA UN T.E CELULAR Y LA SUMA APROX. DE 2.500 PESOS POR LO QUE EL UNIFORMADO SALE A ENTREVISTARSE CON LAS DOS PERSONAS Y PROCEDE A LA APREHENSION DE UN JOVEN DE 19 AÑOS, Y PROCEDIO AL SECUESTRO DE UN T.E. CELULAR MARCA SANSUMG J7, DINERO EN EFECTIVO Y ROPAS VARIAS, Y LO TRASLADA HASTA SEDE POLICIAL, TRAS AVERIGUACIONES SE PUDO CONSTATAR QUE EN LA LOCALIDAD DE UCACHA HABIA OCURRIDO UN HECHO DE HURTO POR UN T.E CELULAR SANSUM J7 Y 2.500 PESOS EN EFECTIVO, POR LO QUE AL JOVEN APREHENDIDO SE LE IMPUTA EL HECHO DE VIOLACION DE DOMICILIO Y HURTO SIMPLE.
* VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*CAIDA DE MOTOCICLETA LESIONES GRAVES*
EN LA MADRUGADA DE HOY SIENDO LA HORA 00:07 EN AV. UNIVERSIDAD Y AGUIRRE CAMARA POR CAUSAS A ESTABLECER EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 90 C.C , PIERDE EL CONTROL DEL RODADO Y CAE DEL MISMO, SIENDO EL SR. *ANDRADA RAUL DANIEL DE 62 AÑOS*, PRESENTE EN EL LUGAR BOMBEROS VOLUNTARIOS QUIENES TRASLADAN HACIA EL HOSPITAL PASTEUR A ANDRADA, A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES GRAVES ( HEMORRAGIA SUB-INTERNO).
* VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*APREHENSION POR ROBO EN FLAGRANCIA*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 00:22 SE RECIBE UN LLAMADO ANONIMO AL 101 INFORMANDO QUE POR CALLE SANTA FE Y JOSE INGENIEROS VAN DOS JOVENES MASCULINOS CAMINANDO Y UNO DE ELLOS CON UNA CAJA REGISTRADORA EN SUS MANOS, APORTANDO LA VESTIMENTA Y RASGOS FISICOS DE ELLOS, POR LO PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA REALIZAN UN OPERATIVO CERROJO POR LA ZONA Y EN CALLE CORRIENTES AL 1400 OBSERVAN A DOS MASCULINOS CON LAS CARACTERISTICAS APORTADAS QUIENES AL VER LA PRESENCIA DEL MOVIL POLICIAL TRATAN DE DARSE A LA FUGA Y UNO DE ELLOS TIRA UN FAJO DE BILLETES, PROCEDIENDO A LA APREHENSION DE LOS MISMOS SIENDO ESTOS DOS JOVENES DE 20 Y 12 AÑOS DE EDAD , SECUESTRANDOSELE DINERO EN EFECTIVO. AMBOS MASCULINOS MANIFIESTAN QUE HABIAN ROTO LA VIDRIERA DE UN LOCAL COMERCIAL DE CALLE JOSE INGENIEROS AL 100 Y SUSTRAIDO DE ESTE LA CAJA REGISTRADORA LA CUAL DEJARON TIRADA FRENTE AL COLEGIO JOSE INGENIEROS POR LO QUE LOS UNIFORMADOS SE CONSTITUYEN EN EL LUGAR Y REALIZAN EL SECUESTRO DE DICHA CAJA. ENTREVISTANDOSE A POSTERIOR EN CALLE JOSE INGENIEROS AL 100 DONDE FUNCIONA EL LOCAL DE ROPA "JAZMIN DIAZ G" ENTREVISTANDOSE CON EL PROPIETARIO SR. *DIAZ JORGE ROBERTO DE 61 AÑOS*, EL CUAL MANIFIESTA QUE AL LLEGAR AL LUGAR OBSERVA QUE TIENE ROTO EL VIDRIO DE LA PUERTA DE INGRESO Y EL FALTANTE DE LA CAJA REGISTRADORA NO PUDIENDO PRESISAR LA CANTIDAD DE DINERO QUE CONTENIA LA MISMA. LOS JOVENES SON TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTORES DE ROBO EN FLAGRANCIA.
* VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*CAIDA DE MOTOCICLETA LESIONES A CONFIRMAR*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 05:25 EN CALLE VELEZ SARSFIELD Y ESPAÑA POR CAUSAS A ESTABLECER EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA IBR, PIERDE EL CONTROL DEL RODADO CAYENDO A LA CARPETA ASFALTICA. SIENDO EL MISMO EL LLAMADO *MANSILLA FRANCO DE 20 AÑOS*, PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TRASLADAN HACIA EL HOSPITAL PASTEUR AL JOVEN . CON LESIONES A CONFIRMAR.
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