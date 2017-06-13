Policiales de la Departamental Ischilin

VIERNES, 09
ACCIDENTE DE TRANSITO
PERSONAL INTERVINIENTE FUE COMISIONADO A CALLE BUENOS AIRES Y NEUQUEN – QUILINO, DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, UNA PICK UP CONUDUCIDA POR UNA FEM MAYOR DE EDAD COLISIONO CON UNA MOTOCICLETA EN LA QUE SE CONDUCIA UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN RESULTO CON ESCORIACIONES VARIAS.
INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIAS ART. 80º (DESORDENES PUBLICOS)
PERSONAL INTERVINIENTE FUE COMISIONADO A AV. ARGENTINA Y SENADOR LOPEZ - DEAN FUNES, A RAIZ DE UN LLAMADO AL 101 QUE DA CUENTA DE UNA DE UNA PELEA ENTRE DOS SUJETOS, AL LLEGAR OBSERVA A DOSMASCULINOS RIÑENDO, QUE AL AVISTAR PERSONAL POLICIAL UNO DE ELLOS LOGRA DARSE A LA FUGA, LOGRANDO LA APREHENSION DE UN MASCULINO MAYOR QUIEN FUE TRASLADADO A COMISARIA LOCAL.
SABADO, 10
LESIONES LEVES CULPOSAS
SIENDO LAS 18:40 HS., SE TOMO CONOCIMIENTO SOBRE UN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN CALLE LAS MAGNOLIAS Y AROMOS Bº ROSEDAL DE LA LOCALIDAD DE QUILINO, DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONARON DOS MOTOCICLETAS, UNA CONDUCIDA POR UNA FEMENINA MENOR DE EDAD Y LA OTRA POR UN AFEMENINA MAYOR, QUIENES RESULTARON CON POLITRAUMATISMOS LEVES.
INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA ART. 111º (PROHIBICION DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACION, SIN CASCO O SIN PLACA DOMINIO EN MOTOCICLETAS) Y ART. 104º (CONDUCTOR MENOR DE EDAD)
EN CALLE CORDOBA, BARRIO CENTRO DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES, PERSONAL DEL CAP CONTROLO UNA MOTOCICLETA CONSTATANDO QUE EN DICHO RODADO SE TRASLADABAN DOS MENOR DE EDAD, SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN DOCUMENTACION, SE LOS TRASLADO A SEDE POLICIAL A DISPOSICION DE SUS PROGENITORES Y AL RESGUARDO DEL RODADO.
DOMINGO, 11
INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA ART. 54º (ADMISION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESPECTACULOS PUBLICOS) Y ART. 55º (PROHIBICION DE EXPENDIO O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES)
PERSONAL INTERVINIENTE, SE HIZO PRESENTE A CUBRIR SERVICIO ADICIONAL JUNTO A OTROS EFECTIVOS, EN EL BOLICHE BAILABLE DE LA LOCALIDAD DE QUILINO, CONSTATANDO QUE EN EL INTERIOR DEL LOCAL SE ENCONTRABAN APROX. 20 MENORES DE EDAD EN UNA FIESTA PRIVADA, OBSERVANDO QUE UNA NIÑA CONSUMIA BEBIDAS ALCOHOLICAS, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES DE RIGOR
LESIONES LEVES EN EVENTO DEPORTIVO
PERSONAL INTERVINIENTE EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO APROXIMADAMENTE LA HORA 17:15 HS. MIENTRAS SE ENCONTRABA CUBRIENDO SERVICIO ADICIONAL EN EVENTO DEPORTIVO DE LA LIGA ISCHILIN, DONDE SE DISPUTABA UN PARTIDO DE FUTBOL DE CLUB DEAN FUNES VS CLUB VILLA QUILINO, PROCEDE A LA APREHENSION DEL UNA PERSONA MASCULINA MAYOR DE EDAD (JUGADOR) QUIEN AGREDIO FISICAMENTE A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ARBITRO DE DICHO PARTIDO.
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