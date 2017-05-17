Policiales de la Departamental San Martín

VESPERTINO 17/05/2017
*VILLA MARIA U.R.D.G. SAN MARTIN*
*APREHENSION P.S.A HURTO EN FLAGRANCIA*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 10:50 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYEN EN AV UNIVERSIDAD AL 180 DONDE FUNCIONA UN LOCAL COMERCIAL DE ROPA DE HOMBRE, EN DONDE SE ENTREVISTA CON LA PROPIETARIA, UNA MUJER DE 64 AÑOS, QUIEN MANIFIESTA QUE SE HIZO PRESENTE UN JOVEN , EL CUAL SOLICITA UNA COLABORACION PARA UNA ENTIDAD BENEFICA, Y EN MOMENTOS QUE LA PROPIETARIA SE ENCONTRABA ATENDIENDO A UNA CLIENTA, ESTE LE SUSTRAE 10 PRENDAS DE VESTIR DANDOSE A LA FUGA CORRIENDO. CON LAS DESCRIPCIONES APORTADAS SE REALIZA OPERATIVO CERROJO, LOGRANDO LA APREHENSION DEL MISMO EN CALLE GUAYAQUIL AL 100, SIENDO UN JOVEN DE 22 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO. QUIEN ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE HURTO EN FLAGRANCIA. TOMA INTERVENCION FISCALIA DE III TURNO , SEC. DR. AGUILAR.-
*VILLA MARÍA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 14:00 EN BV. ALVEAR Y TUCUMAN POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISION ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA FORD KA VIRAL, DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR EL SR. *PEREYRA ALBERTO DE 66 AÑOS DE EDAD*, Y UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL SKUA 125CC , DE COLOR NEGRO, CONDUCIDA POR LA SRA. ARRASCAETA NORMA DE 27 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADO POR SU HIJO DE 8 AÑOS DE EDAD LOS QUE SON TRASLADADOS POR BOMBEROS HACIA HOSPITAL PASTEUR. A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.-
*VILLA MARÍA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 17:00 EN BV ALVEAR Y TUCUMAN POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISION ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA VW BORA DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR LA SRA *OLAVIAGA MARIA JOSE DE 41 AÑOS DE EDAD* Y UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 125CC, DE COLOR NEGRO, CONDUCIDO POR *MENDEZ FRANCO DE 21 AÑOS DE EDAD,* QUIEN RESULTA TRASLADADO POR UNIDAD DE BOMBEROS HACIA HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR MEDICO POLICIAL, DE TURNO INFORMA LESIONES GRAVES(FRACTURA DE TIBIA DERECHA)
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