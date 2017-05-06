Policiales de la Departamental San Martín

*VIERNES 05/05/2017 – MATUTINO*
*LUCA - U.R.D.G. SAN MARTIN*
*VUELCO*
EN LA VISPERA SIENDO LA HORA 19:50 SOBRE RUTA NACIONAL Nº 158 KM 183, SENTIDO DE CIRCULACION VILLA MARÍA - LUCA POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO EL VUELCO DE UN ACOPLADO CARGADO CON LADRILLOS BLOCK EL CUAL ERA TIRADO POR UN CAMION MARCA ESCANIA R 330 QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO SOBRE LA BANQUINA Y CONDUCIDO POR *DRAZETA ALEJANDRO PABLO* DE 60 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN LA PROVINCIA DE BS AS, SOLO SE REGISTRARON DAÑOS MATERIALES.-
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