Policiales de la Departamental San Martín

Vespertino-08/05/2017
*VILLA MARIA- U.D.R.G. SAN MARTIN.*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES *
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 18:35 EN AV. PERON Y ACONCAGUA DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UN AUTOMOVIL MARCA FIAT UNO DE COLOR ROJO, CONDUCIDO POR MALDONADO HECTOR DE 64 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA NEVADA 110 C.C. DE COLOR GRIS Y AZUL, CONDUCIDA POR FRANCO PAOLA DE 34 AÑOS, ACOMPAÑADA DE SU HIJO DE 13 AÑOS, SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS QUE TRASLADAN HACIA EL HOSPITAL PASTEUR A LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR. A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL LESIONES LEVES (ESCORIACIONES).
*VILLA NUEVA- U.D.R.G. SAN MARTIN.*
*TRASLADO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y AMENAZAS*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 19:00 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA EN CALLE COMERCIO E ITUZAINGO VA AL CONTROL DE UN JOVEN DE 23 AÑOS, QUIEN SE TRABA EN LUCHA CON PERSONAL POLICIAL AMENAZANDOLOS A ESTOS. POR LO QUE ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO AUTOR DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y AMENAZAS.
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