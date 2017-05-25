Policiales de la Departamental San Martin

VESPERTINO 24/05/2017
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 10.55 EN CALLE SANTA FE Y EE.UU. POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, COLISIONANDO EN EL LUGAR UN AUTOMÓVIL MARCA NISSAN, MODELO MARCH, CONDUCIDO POR EL SR. FIOL ANTONIO ANIBAL DE 71 AÑOS DE EDAD Y UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN ENERGY 110CC, CONDUCIDO POR LA SRA CORDOBA SONIA DE 53 AÑOS DE EDAD, QUIEN RESULTA TRASLADADA POR UNIDAD DE BOMBEROS HACIA HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR MEDICO POLICIAL, DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES
*VILLA MARIA - U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 12:40 EN CALLE MITRE ESQUINA ENTRE RIOS POR CAUSAS A ESTABLECER, COLISIONA UN AUTOMOVIL MARCA CHEVROLER AGILE , CONDUCIDO POR EL SR ARAOS JUAN CARLOS DE 69 AÑOS, CONTRA UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA RX 125 , LA CUAL ERA CONDUCIDO POR LA SRA CARDOZO INMACULADA DE 42 AÑOS QUIEN FUE TRASLADADA POR BOMBEROS AL HOSPITAL PASTEUR, INFORMANDO EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES DE CARCATER LEVES.
*VILLA MARIA - U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 17:10 EN MENDOZA AL 10, ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA VW GOL, CONDUCIDO POR MIGUEL TORRES, DE 65 AÑOS QUIEN IA ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA LA SRA. ORRADRE ESTELA DE 59 AÑOS, QUIEN AL ABRIR LA PUERTA DE SU AUTO PARA DESCENDER, ES COLISIONADA POR UNA BICICLETA CONDUCIDA POR EL SR, PABLO MONTOYA DE 33 AÑOS, EL CUAL ES TRASLADADO POR PERSONAL DE BOMBEROS AL HOSP. PASTEUR, DIAGNOSTICANDO A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES..-
*VILLA MARIA, U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES GRAVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HS. 17:25 EN CALLE SAN JUAN E INT. PORETTI, EN DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UNA PICK-UP MARCA CHEVROLET S10, CONDUCIDO POR EL SR. DONALISIO NESTOR, DE 63 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, CONDUCIDO POR CRISTIAN GUZMÁN DE 33 AÑOS, EL CUAL ES TRASLADADO POR PERSONAL DE BOMBEROS AL HOSP. PASTEUR, DIAGNOSTICANDO A POSTERIOR EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES GRAVES (FRACTURA DE CODO DERECHO).
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