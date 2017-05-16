Policiales de la Departamental San Martín

*LUNES 15/05/2017 – MATUTINO*
*U.R.D.S.MARTIN-VILLA MARIA*
*TRASLADO POR SUPUESTO AUTOR DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD*
EN LA VÍSPERA SIENDO LA HORA 23:10 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA, DESDE CALLE ALBERDI AL 500 PROCEDIERON AL TRASLADO DE DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO AMBOS DE 18 AÑOS DE EDAD Y CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD, POR SUPUESTOS AUTORES DE *DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD*, QUIENES MOMENTOS ANTES A BORDO DE UNA MOTOCICLETA EMPRENDE SU FUGA AL MOMENTO QUE PERSONAL POLICIAL LES DA LA VOZ DE ALTO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MAIPÚ Y BS. AS. POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE SE SECUESTRA EN PODER DE UNOS DE LOS APREHENDIDOS UNA MOCHILA LA CUAL CONTENÍA EN SU INTERIOR UN ELEMENTO CORTO PUNZANTE (CUCHILLA DE UNOS 20 CM APROXIMADOS).-
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