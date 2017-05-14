Policiales de la Departamental San Martín

MATUTINO 14/05/2017
*VILLA NUEVA - U.R.D.G. SAN MARTÍN*
*APREHENSIÓN POR AMENAZAS CALIFICADAS, AMENAZAS, RESISTENCIA A LA* *AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 20,30 HS. PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA VILLA NUEVA CONSTITUIDO EN MARCOS JUÁREZ AL 1000 DE ESTA CIUDAD, POR PROBLEMAS FAMILIARES, CONSTATA QUE HABÍA UNA MUJER DE UNOS 30 AÑOS DE EDAD MUY ALTERADA, QUE AMENAZABA A UN HOMBRE DE QUE LO IBA A MATAR. LUEGO DE INTENTAR CALMARLA, ESTA MUJER PROFUNDIZA SU IRA Y TOMA UN CUCHILLO CON INTENCIONES DE AUTOLESIONARSE Y, ANTE LA INTERVENCIÓN POLICIAL, DIRIGE EL CUCHILLO HACIA EL UNIFORMADO, AMENAZÁNDOLO. UNA VEZ QUE SE PUDO DESPOJAR A ESTA MUJER DEL CUCHILLO, SE INTENTA APREHENDERLA PERO SE RESISTE Y SE ESCAPA HACIA LA CASA DE UN VECINO, DONDE INGRESA SIN AUTORIZACIÓN, SIENDO APREHENDIDA EN ESA VIVIENDA POR SUPUESTA AUTORA DE LOS DELITOS DE AMENAZAS, AMENAZAS CALIFICADAS, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO. QUIEN QUEDA ALOJADA EN LA ALCAIDIA A DISPOSICIÓN DEL FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE 3° TURNO, SECRETARIA AGUILAR.
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 22:00 HS EN CALLE MANUEL OCAMPO AL 1400 POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER EN EL LUGAR COLISIONO UN AUTOMÓVIL MARCA CITROEN C3 COLOR NEGRO, CONDUCIDO POR *RESSA VICTOR HUGO DE 62 AÑOS*, CON UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG, COLOR BORDO, CONDUCIDO POR *LUCAS CORBERO DE 37 AÑOS*, A RAÍZ DEL IMPACTO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR ES TRASLADADO POR BOMBEROS VOLUNTARIOS AL HOSPITAL PASTEUR DONDE MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.-
*VILLA NUEVA - U.R.D.G. SAN MARTÍN*
*APREHENSIÓN POR AMENAZAS CALIFICADAS, AMENAZAS, RESISTENCIA A LA* *AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 20,30 HS. PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA VILLA NUEVA CONSTITUIDO EN MARCOS JUÁREZ AL 1000 DE ESTA CIUDAD, POR PROBLEMAS FAMILIARES, CONSTATA QUE HABÍA UNA MUJER DE UNOS 30 AÑOS DE EDAD MUY ALTERADA, QUE AMENAZABA A UN HOMBRE DE QUE LO IBA A MATAR. LUEGO DE INTENTAR CALMARLA, ESTA MUJER PROFUNDIZA SU IRA Y TOMA UN CUCHILLO CON INTENCIONES DE AUTOLESIONARSE Y, ANTE LA INTERVENCIÓN POLICIAL, DIRIGE EL CUCHILLO HACIA EL UNIFORMADO, AMENAZÁNDOLO. UNA VEZ QUE SE PUDO DESPOJAR A ESTA MUJER DEL CUCHILLO, SE INTENTA APREHENDERLA PERO SE RESISTE Y SE ESCAPA HACIA LA CASA DE UN VECINO, DONDE INGRESA SIN AUTORIZACIÓN, SIENDO APREHENDIDA EN ESA VIVIENDA POR SUPUESTA AUTORA DE LOS DELITOS DE AMENAZAS, AMENAZAS CALIFICADAS, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO. QUIEN QUEDA ALOJADA EN LA ALCAIDIA A DISPOSICIÓN DEL FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE 3° TURNO, SECRETARIA AGUILAR.
*VILLA MARIA – U.R.D.G. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA VISPERA SIENDO LAS 22:00 HS EN CALLE MANUEL OCAMPO AL 1400 POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER EN EL LUGAR COLISIONO UN AUTOMÓVIL MARCA CITROEN C3 COLOR NEGRO, CONDUCIDO POR *RESSA VICTOR HUGO DE 62 AÑOS*, CON UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG, COLOR BORDO, CONDUCIDO POR *LUCAS CORBERO DE 37 AÑOS*, A RAÍZ DEL IMPACTO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR ES TRASLADADO POR BOMBEROS VOLUNTARIOS AL HOSPITAL PASTEUR DONDE MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES.-
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