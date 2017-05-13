Policiales de la Departamental San Martín

MATUTINO 13/05/2017
*LA LAGUNA U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA VISPERA SIENDO LA HS. 20:00 EN CALLE GRAL. PAZ Y SANTA FE EN DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UNA AUTOMÓVIL MARCA VW GOL TRENT, DE COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR LA SRA. SILVIA BILYK DE 37 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA IMSA TRACK, DE COLOR GRIS, CONDUCIDA POR UN MENOR DE 15 AÑOS, EL MISMO FUE TRASLADADO POR PERSONAL DEL CENTRO ASISTENCIAL AL HOSP. PASTEUR DE VILLA MARIA, A POSTERIOR EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES
*VILLA MARÍA U.R.D. GRAL SAN MARTIN*
*TRASLADO P.S.I. ART. 80 DEL C.C.C.*
EN LA VISPERA SIENDO LA HS. 20:00 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYE EN CALLE SAN JUAN AL 1800, LUGAR DONDE UNA FEMENINA JUNTO A UN MENOR DE 16 AÑOS, ESTABA INSULTANDO Y AGREDIENDO A LAS PERSONAS QUE TRANSITABAN SOBRE LA CALLE SAN JUAN Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE CALLE LÓPEZ Y PLANES, COMIENZA A INSULTAR Y PELEAR CON LOS MORADORES DE UNA VIVIENDA UBICADA EN ESA ESQUINA POR TEMA DE DINERO, POR LO QUE ES TRASLADADA A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO INFRACTORA AL ART 80° DE CODIGO DE CONVIVENCIA ( DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA), Y EL MENOR POR SUPUESTO AUTOR DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.QUEDANDO A DISPOSICION DE LA SENAF,
*VILLA MARIA U.R.D. GRAL. SAN MARTIN *
*INCENDIO DE DEPÓSITO*
EN LA FECHA SIENDO LA HS. 04:00 EN CALLE ARTURO. M. BAS AL 1900, ESQUINA PASTOR OVIEDO, EN DONDE SE ENCUENTRA LA CHACHARITA "CAGLIERO" SE ENTREVISTA CON EL PROPIETARIO EL SR. CAGLIERO LORENZO, DE 41 AÑOS, EL CUAL MANIFIESTA QUE EN EL LUGAR SE ENCUENTRA UN DEPÓSITO DE PLÁSTICOS QUE ESTA AL AIRE LIBRE Y POR CAUSAS QUE SE DESCONOCEN COMIENZA UN FOCO ÍGNEO DE GRAN MAGNITUD, SE HACE PRESENTE TRES UNIDADES DE BOMBEROS LOS QUE SOFOCAN EL MISMO, NO HABIENDO VICTIMAS HUMANAS, SOLO DAÑO MATERIAL.
*LA LAGUNA, U R D GRAL SAN MARTIN*
*VUELCO DE AUTOMÓVIL*
EN LA FECHA SIENDO LA HS 04:30 PERSONAL DEL DESTACAMENTO LA LAGUNA TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN RUTA PROV. Nº 4 A DOS KM. DE ESA LOCALIDAD SALIENDO PARA ETRURIA, CONSTITUIDO EN EL LUGAR EN DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER EL AUTOMÓVIL MARCA RENAULT MEGANE DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR EL SR. FRANCO RUBEN BECERRA, DE 35 AÑOS, PIERDE EL CONTROL DEL MISMO PRODUCIÉNDOSE EL VUELCO DEL RODADO QUEDANDO EN LA BANQUINA DE LA MANO QUE CIRCULABA, EL MISMO ES TRASLADADO AL CENTRO DE SALUD DONDE ES ASISTIDO POR EL MEDICO DE GUARDIA DRA. GOROSO, QUIEN DIAGNOSTICA QUE NO POSEE LESIONES, SE LABRAN ACTUACIONES.
*LA LAGUNA U.R.D. GRAL. SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA VISPERA SIENDO LA HS. 20:00 EN CALLE GRAL. PAZ Y SANTA FE EN DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONARON UNA AUTOMÓVIL MARCA VW GOL TRENT, DE COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR LA SRA. SILVIA BILYK DE 37 AÑOS, Y UNA MOTOCICLETA MARCA IMSA TRACK, DE COLOR GRIS, CONDUCIDA POR UN MENOR DE 15 AÑOS, EL MISMO FUE TRASLADADO POR PERSONAL DEL CENTRO ASISTENCIAL AL HOSP. PASTEUR DE VILLA MARIA, A POSTERIOR EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES
*VILLA MARÍA U.R.D. GRAL SAN MARTIN*
*TRASLADO P.S.I. ART. 80 DEL C.C.C.*
EN LA VISPERA SIENDO LA HS. 20:00 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA SE CONSTITUYE EN CALLE SAN JUAN AL 1800, LUGAR DONDE UNA FEMENINA JUNTO A UN MENOR DE 16 AÑOS, ESTABA INSULTANDO Y AGREDIENDO A LAS PERSONAS QUE TRANSITABAN SOBRE LA CALLE SAN JUAN Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE CALLE LÓPEZ Y PLANES, COMIENZA A INSULTAR Y PELEAR CON LOS MORADORES DE UNA VIVIENDA UBICADA EN ESA ESQUINA POR TEMA DE DINERO, POR LO QUE ES TRASLADADA A SEDE POLICIAL POR SUPUESTO INFRACTORA AL ART 80° DE CODIGO DE CONVIVENCIA ( DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA), Y EL MENOR POR SUPUESTO AUTOR DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.QUEDANDO A DISPOSICION DE LA SENAF,
*VILLA MARIA U.R.D. GRAL. SAN MARTIN *
*INCENDIO DE DEPÓSITO*
EN LA FECHA SIENDO LA HS. 04:00 EN CALLE ARTURO. M. BAS AL 1900, ESQUINA PASTOR OVIEDO, EN DONDE SE ENCUENTRA LA CHACHARITA "CAGLIERO" SE ENTREVISTA CON EL PROPIETARIO EL SR. CAGLIERO LORENZO, DE 41 AÑOS, EL CUAL MANIFIESTA QUE EN EL LUGAR SE ENCUENTRA UN DEPÓSITO DE PLÁSTICOS QUE ESTA AL AIRE LIBRE Y POR CAUSAS QUE SE DESCONOCEN COMIENZA UN FOCO ÍGNEO DE GRAN MAGNITUD, SE HACE PRESENTE TRES UNIDADES DE BOMBEROS LOS QUE SOFOCAN EL MISMO, NO HABIENDO VICTIMAS HUMANAS, SOLO DAÑO MATERIAL.
*LA LAGUNA, U R D GRAL SAN MARTIN*
*VUELCO DE AUTOMÓVIL*
EN LA FECHA SIENDO LA HS 04:30 PERSONAL DEL DESTACAMENTO LA LAGUNA TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN RUTA PROV. Nº 4 A DOS KM. DE ESA LOCALIDAD SALIENDO PARA ETRURIA, CONSTITUIDO EN EL LUGAR EN DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER EL AUTOMÓVIL MARCA RENAULT MEGANE DE COLOR GRIS, CONDUCIDO POR EL SR. FRANCO RUBEN BECERRA, DE 35 AÑOS, PIERDE EL CONTROL DEL MISMO PRODUCIÉNDOSE EL VUELCO DEL RODADO QUEDANDO EN LA BANQUINA DE LA MANO QUE CIRCULABA, EL MISMO ES TRASLADADO AL CENTRO DE SALUD DONDE ES ASISTIDO POR EL MEDICO DE GUARDIA DRA. GOROSO, QUIEN DIAGNOSTICA QUE NO POSEE LESIONES, SE LABRAN ACTUACIONES.
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