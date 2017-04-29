Policiales de la Departamental San Martín

MATUTINO 29/04/17
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 10:50 EN MARTINEZ MENDOZA Y AYACUCHO, POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE DE COLOR BORDO, CONDUCIDA POR MELANI LUDUEÑA DE 18 AÑOS, CONTRA UN VEHICULO MARCA VW VOYAGER, DE COLOR BLANCO, INTERNO 023 DE LA EMPRESA DE REMISES COTAXI, CONDUCIDO POR PAREDES JOSE LISANDRO DE 47 AÑOS , SE HACE PRESENTE EN EL LUGAR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TRASLADANDO AL HOSPITAL PASTEUR A LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR, A POSTERIOR MEDICO POLICIAL DE TURNO INFORMA LESIONES LEVES (TRAUMATISMO DE CRANEO LEVES).
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*CAIDA DE MOTOCICLETA LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 14:10 EN MONTEAGUDO ESQUINA BUENOS AIRES DONDE SE HABRIA PRODUCIDO UNA CAIDA DE MOTO. AL LLEGAR AL LUGAR SE ENTREVISTA CON EL HIJO DE LA DAMNIFICADA PEREYRA LEANDRO NAZARENO DE 21 AÑOS DE EDAD, EL CUAL MANIFIESTA QUE SU MADRE PITTUELLI ESTELLA DE 56 AÑOS, SALÍA DE SU VIVIENDA EN UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 50 CC, DE COLOR NEGRA, Y SE LE RESBALA EL RODADO IMPACTANDO EN LOS SOSTENES DEL POSTE DE TELECOM. A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES( LUXACION EXPUESTA DEL DEDO INDICE)
*ILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*TRASLADO P.S.A. TENTATIVA DE HURTO*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 14:40 PERSONAL DEL DEPOSITO JUDICIAL INFORMA QUE EN LA PARTE DE ATRÁS DEL DEPOSITO JUDICIAL OBSERVA A UNOS SUJETOS INTENTANDO SUSTRAEN ELEMENTOS DE UN VEHÍCULO SECUESTRADO, POR LO QUE DE INMEDIATO SOLICITA COLABORACIÓN, LOGRANDO EN CALLE LOS ABEDULES Y CALLE PUBLICA A LA APREHENSIÓN DE UN MENOR DE 15 AÑOS, Y DE UN JOVEN DE 18 AÑOS, , A LOS CUALES SE LES SECUESTRA HERRAMIENTAS VARIAS DE MANO, LOS CUALES QUEDAN P.S.A. DE TENTATIVA DE HURTO.
*VILLA MARIA U.D.R.G.SAN MARTIN*
*ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES*
EN LA FECHA SIENDO LA HORA 17:50 EN CALLE SANTA FE Y ESPAÑA DONDE POR CAUSAS A ESTABLECER COLISIONAN UNA MOTOCICLETA MARCA MONDIAL 110 C.C., DE COLOR ROJA, CONDUCIDA POR PEREZ GLADYS DE 55 AÑOS, Y UNA BICICLETA MARCA BENSON DE COLOR NEGRA, CONDUCIDA POR UN MENOR DE 13 AÑOS, SE HACE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS LOS QUE TRASLADAN A AMBOS CONDUCTORES AL HOSPITAL PASTEUR. A POSTERIOR INFORMA MEDICO POLICIAL DE TURNO LESIONES LEVES, (PARA LA SRA. PEREZ HERIDA CORTANTE TOBILLO DERECHO Y TRAUMATISMO RODILLA IZQUIERDA Y EL MENOR ESCORIACION EN PIERNA IZQUIERDA).
Lee más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario