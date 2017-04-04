Policiales de la Departamental San Martín

PARTE DE PRENSA VESPERTINO 04-04-17
UNIDAD REGIONAL DPTAL. GRAL. SAN MARTIN
TIO PUJIO U.R.D.SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO
SIENDO LA HORA 14:25 POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN RUTA NACIONAL Nº 9 Y CALLE MONTEVIDEO SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA FIAT EUROPA, CONDUCIDO POR LA SRA. ALMADA NATALIA LUCIA DE 40 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN LA LOCALIDAD DE ETRURIA, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO DE 250 C.C., GUIADA POR EL SR. MERCADO DARIO DE 44 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESA LOCALIDAD, SIENDO ESTE ULTIMO TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARIA, DONDE A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
VILLA MARIA
ROBO – CLUB ARGENTINO
SIENDO LAS 18:00 HS DE LA HOY, ES SOLICITADA LA PRESENCIA POLICIAL EN LA SEDE DEL CLUB ARGENTINO SITYO EN CALLE LA RIOJA AL 2700 DONDE SE HABRIA PRODUCIDO UN ILICITO. EN EL LUGAR SE ENTREVISTAN CON EL SR. CORTEZ MARIO DE 56 DE AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE A LAS 14:00 HS SE RETIRO DEL LUGAR Y AL REGRESAR CONSTATA QUE AUTORES IGNORADOS, PREVIO VIOLENTAR LA PUERTA DEL VESTUARIO, INGRESAN Y LE SUSTRAEN UN TELEVISOR DE 42" MARCA TELEFUNKEN Y UNA COMPUTADORA. SE PRACTICAN LAS AVERIGUACIONES PERTINENTES.-
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO
SIENDO LAS 18:25 HS DE LA FECHA, EN CALLE MENDOZA E ITUZAINGO POR CAUSAS A ESTABLECER, COLISIONARON DOS MOTOCICLETAS, UNA MARCA HONDA BIZ, CONDUCIDA POR ANABEL ARCE DE 32 AÑOS DE EDAD, Y LA RESTANTE UNA HONDA CG TITAN, GUIADA POR MIROTI FRANCO JOSE DE 27 AÑOS DE EDAD, AMBOS DE ESTA CIUDAD. A RAIZ DE LA COLISION, LA JOVEN ARCE SUFRE LESIONES QUE MOTIVAN SU TRASLADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
UNIDAD REGIONAL DPTAL. GRAL. SAN MARTIN
TIO PUJIO U.R.D.SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO
SIENDO LA HORA 14:25 POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, EN RUTA NACIONAL Nº 9 Y CALLE MONTEVIDEO SE PRODUJO LA COLISION ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA FIAT EUROPA, CONDUCIDO POR LA SRA. ALMADA NATALIA LUCIA DE 40 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN LA LOCALIDAD DE ETRURIA, Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO DE 250 C.C., GUIADA POR EL SR. MERCADO DARIO DE 44 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESA LOCALIDAD, SIENDO ESTE ULTIMO TRASLADADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARIA, DONDE A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
VILLA MARIA
ROBO – CLUB ARGENTINO
SIENDO LAS 18:00 HS DE LA HOY, ES SOLICITADA LA PRESENCIA POLICIAL EN LA SEDE DEL CLUB ARGENTINO SITYO EN CALLE LA RIOJA AL 2700 DONDE SE HABRIA PRODUCIDO UN ILICITO. EN EL LUGAR SE ENTREVISTAN CON EL SR. CORTEZ MARIO DE 56 DE AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE A LAS 14:00 HS SE RETIRO DEL LUGAR Y AL REGRESAR CONSTATA QUE AUTORES IGNORADOS, PREVIO VIOLENTAR LA PUERTA DEL VESTUARIO, INGRESAN Y LE SUSTRAEN UN TELEVISOR DE 42" MARCA TELEFUNKEN Y UNA COMPUTADORA. SE PRACTICAN LAS AVERIGUACIONES PERTINENTES.-
VILLA MARIA
ACCIDENTE DE TRANSITO
SIENDO LAS 18:25 HS DE LA FECHA, EN CALLE MENDOZA E ITUZAINGO POR CAUSAS A ESTABLECER, COLISIONARON DOS MOTOCICLETAS, UNA MARCA HONDA BIZ, CONDUCIDA POR ANABEL ARCE DE 32 AÑOS DE EDAD, Y LA RESTANTE UNA HONDA CG TITAN, GUIADA POR MIROTI FRANCO JOSE DE 27 AÑOS DE EDAD, AMBOS DE ESTA CIUDAD. A RAIZ DE LA COLISION, LA JOVEN ARCE SUFRE LESIONES QUE MOTIVAN SU TRASLADO AL HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DONDE EL MÉDICO POLICIAL DE TURNO DIAGNOSTICA LESIONES DE CARÁCTER LEVES.-
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