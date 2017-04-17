Policiales de la Departamental San Martín

VESPERTINO 17-04-2017
VILLA MARIA. U.R.D.SAN MARTIN
ACCIDENTE DE TRANSITO LESIONES LEVES
SIENDO LA HORA 16:00 EN BV. CARCANO Y CALLE SAN LUIS POR CAUSAS A ESTABLECER SE PRODUJO UNA COLISION ENTRE UN AUTOMOVIL MARCA FIAT BRAVO DYNAMIC, COLOR GRIS, CONDUCIDO POR EL SR. JORGE JOSE RAUL DE 48 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, Y UN FIAT PUNTO DE COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR LA SRA. PIAGENTTI SONIA DE 41 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADA EN VILLA NUEVA, LA CUAL IBA ACOMPAÑADA POR SU HIJO, DE 6 AÑOS DE EDAD.A RAIZ DEL IMPACTO ESTOS ULTIMOS FUERON TRASLADADOS POR BOMBEROS HACIA HOSPITAL PASTEUR, DONDE A POSTERIOR EL MEDICO POLICIAL, INFORMA LESIONES LEVES PARA AMBOS.-
VILLA MARIA U.R.D.SANB MARTIN
APREHENSION P.S.A DAÑO CALIFICADO
SIENDO LA HORA 17:00 PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DESDE AV. SAVIO 1250 , APROXIMADAMENTE, PROCEDE A LA APREHENSION DE DOS MENORES, AMBOS DE 15 AÑOS DE EDAD Y DOMICILIADOS EN ESTA CIUDAD, P.S.A DE DAÑO CALIFICADO. LOS MENCIONADOS, MINUTOS ANTES ROMPIERON VARIOS FOCOS DEL ALUMBRADO PUBLICO EMPLAZADO EN EL SECTOR, SECUESTRANDOSE LAS PIEDRAS QUE ESTOS TENIAN EN SU PODER.
VILLA MARIA
APREHENSION POR PEDIDO DE CAPTURA
SIENDO LA HORA 18:40 DE LA FECHA, PERSONAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA, EN CIRCUNSTANCIAS QUE REALIZABA UN RECORRIDO POR SU SECTOR (CUADRANTE 3 – BARRIOS SAN JUSTO Y RIVADAVIA) OBSERVA UN VEHICULO QUE LE LLAMA LA ATENCION POR LO QUE EN CALLE CHASCOMUS AL 300 VA AL CONTROL DEL MISMO, SIENDO UN AUTOMOVIL MARCA VW BORA, EL QUE ERA CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE SEXO MASCVULINO DE 36 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD, QUIEN AL SER CORROBORADO SU D.N.I. POR EL SISTEMA ELIOT FIGURA CON PEDIDO DE CAPTURA DEL AÑO 2002, POR UNA CAUSA PENAL (PORTACION ILEGAL DE ARMA DE USO CIVIL), SOLICITADO POR EL JUZGADO CORRECCIONAL DE ESTA CIUDAD). ANTE EL COMPORTAMIENTO DUBITATIVO DEL MASCULINO ANTE EL CONTROL POLICIAL, ES QUE SE PROCEDIO AL CORRESPONDIENTE REGISTRO DEL VEHICULO DONDE SE PROCEDE AL SECUESTRO DE VARIOS ENVOLTORIOS DE HOJAS DE COCA, SIENDO SOLICITADA LA PRESENCIA DE LA FUERZA POLICIAL ANTINARCOTICO (F.P.A.) PARA EL PROCEDIMIENTO DE MENCION. ESTA PERSONA, LUEGO DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE RIGOR, ES TRASLADADO A SEDEE POLICIAL A DISPOSICION DE LOS MAGISTRADOS INTERVINIENTES EN CADA CASO.
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