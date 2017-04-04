Policiales de la Departamental San Martín

MATUTINO 04-04-2017
*VILLA MARIA U.R.D.GRAL. SAN MARTIN*
*ROBO*
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LA HORA 00:45. SE TOMA CONOCIMIENTO QUE SOBRE BV. ESPAÑA AL 780, DONDE FUNCIONA UN COMERCIO DEL RUBRO PINTURAS AUTOR/RES IGNORADOS TRAS VIOLENTARON EL VIDRIO DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL LOCAL, DESDE LA CAJA REGISTRADORA SE APODERAN DE UNA SUMA DE DINERO A PRECISAR, SE INICIAN LAS ACTUACIONES CORRESPONDISTE
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